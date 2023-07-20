〈財報〉聯合航空Q2獲利創紀錄 Q3預期更強勁 激勵盤後漲逾3%

美國聯合航空 (UAL-US) 周三 (19 日) 盤後公布第二季獲利創紀錄，並預期第三季表現強勁，因為國際旅行復甦，持續推動旅行熱潮，激勵盤後漲逾 3%。
雖然聯合航空位於於紐澤西 Newark 機場的航班中斷，使其第二季損失部分運力，但由於需求強勁，其季度業績和預測仍然超出了分析師的預期。
聯合航空是近期繼達美航空後第二家發布財報的航空公司，兩者相互呼應出「樂觀的旅遊需求前景」，美國航空 (AAL-US) 將於周四開盤前公布。
聯合航空的國際航班收入約占營收總額 40%，但增長速度快於國內銷售額。
聯合航空周三交易時間微漲 0.02%，盤後勁揚 3.25%，報每股 56.58 美元。
Q3 (9/30 止) 財測關鍵數字
- 運力：年增 16%
- 營收：年增多達 13%
- 調整後 EPS：3.85 美元至 4.35 美元區間
根據 Refinitiv，聯合航空預期的第三季 EPS 遠高於分析師預期的每股 3.70 美元。
Q2 財報關鍵數據 vs. 華爾街預期 (Refinitiv 調查的共識預期)
- 獲利：9.42 億美元
- 營收總額：141.8 億美元 vs.139.1 億美元
- 經調整一次性項目後 EPS：5.03 美元 vs.4.03
聯合航空第二季純益 10.8 億美元，即每股 3.24 美元，而去年同期為 3.29 億美元，即每股 1 美元。調整項目，包括初步的新勞工協議中的飛行員獎金 (4 年內為飛行員加薪高達 40%)。因此淨利為 16.7 億美元，即每股 5.03 美元。
燃料費減少 26%，有助於提高聯合航空的利潤。
每可用座位的每英哩營收較去年同期下降 0.4%，運力年增 17.5%，但較 Newark 機場航班因夏初大雷雨中斷前所計劃的航班量少了一個百分點。