〈財報〉聯合航空Q2獲利創紀錄 Q3預期更強勁 激勵盤後漲逾3%

美國聯合航空 (UAL-US) 周三 (19 日) 盤後公布第二季獲利創紀錄，並預期第三季表現強勁，因為國際旅行復甦，持續推動旅行熱潮，激勵盤後漲逾 3%。

雖然聯合航空位於於紐澤西 Newark 機場的航班中斷，使其第二季損失部分運力，但由於需求強勁，其季度業績和預測仍然超出了分析師的預期。

聯合航空是近期繼達美航空後第二家發布財報的航空公司，兩者相互呼應出「樂觀的旅遊需求前景」，美國航空 (AAL-US) 將於周四開盤前公布。

聯合航空的國際航班收入約占營收總額 40%，但增長速度快於國內銷售額。

聯合航空周三交易時間微漲 0.02%，盤後勁揚 3.25%，報每股 56.58 美元。

Q3 (9/30 止) 財測關鍵數字

運力：年增 16%

營收：年增多達 13%

調整後 EPS：3.85 美元至 4.35 美元區間

根據 Refinitiv，聯合航空預期的第三季 EPS 遠高於分析師預期的每股 3.70 美元。

Q2 財報關鍵數據 vs. 華爾街預期 (Refinitiv 調查的共識預期)

獲利：9.42 億美元

營收總額：141.8 億美元 vs.139.1 億美元

經調整一次性項目後 EPS：5.03 美元 vs.4.03

聯合航空第二季純益 10.8 億美元，即每股 3.24 美元，而去年同期為 3.29 億美元，即每股 1 美元。調整項目，包括初步的新勞工協議中的飛行員獎金 (4 年內為飛行員加薪高達 40%)。因此淨利為 16.7 億美元，即每股 5.03 美元。

燃料費減少 26%，有助於提高聯合航空的利潤。

每可用座位的每英哩營收較去年同期下降 0.4%，運力年增 17.5%，但較 Newark 機場航班因夏初大雷雨中斷前所計劃的航班量少了一個百分點。