特斯拉申請擴建柏林超級工廠 打造德國最大汽車製造廠

《華爾街日報》(WSJ) 報導，特斯拉 (TSLA-US) 計劃將德國柏林附近的電動車廠規模擴大一倍，使年產量達到 100 萬輛，成為德國最大的汽車製造廠。

特斯拉近期向當地官員提交文件，申請擴建位於德國東部布蘭登堡 (Brandenburg) 的工廠，以提高電動車和電池產能。

據了解，特斯拉已取得初步批准，可對工廠進行部分改造，但想要取得全面批准，還需要等到環境評估研究完成，這取決於當地居民的意見。當地官員本周起將把特斯拉的申請文件放上網，讓居民有機會提出反對意見，公開聽證會可能於 10 月舉行。

特斯拉最初興建柏林超級工廠時，便因環保團體強烈阻撓，導致建廠進展嚴重落後，新的擴建申請預估也會面臨類似阻力。

環保團體批評，這座位於柏林郊區的超級工廠，將危害到當地野生動物的棲息環境，並干擾水源供應。為了解決潛在環境問題，特斯拉發言人表示，擴建項目不需要額外從當地取得水源，因為廠內就有廢水回收設施，可提供增產所需的額外用水。

特斯拉發言人還稱，柏林超級工廠的擴建計畫，將使現有員工人數從目前的 1 萬多人增加到約 2.25 萬人。

特斯拉去年初開始在柏林近郊的超級工廠生產 Model Y。消費者研究組織 Jato Dynamics 數據顯示，這款備受歡迎的全電動 SUV，是歐洲今年第一季最暢銷的車款。特斯拉 3 月時推文表示，柏林廠已實現日產量 5000 輛的里程碑。

Jato 指出，雖然與德國大型汽車品牌相比，特斯拉整體銷量仍相形見絀，但 Model Y 和 Model 3 仍是歐洲 Q1 最暢銷的電動車，輕鬆勝過福斯的 ID.3 和 ID.4。

歐洲汽車協會數據顯示，今年前五個月，特斯拉在歐盟、歐洲自由貿易聯盟和英國的新車銷量達到 138,294 輛，銷量占比達 2.6%，領先日產 (Nissan) 和 Volvo 等老牌車商。

即使歐洲電動車市場成長有所放緩，但銷量成長依舊強勁。製造商協會數據顯示，今年前五個月，歐盟、歐洲自由貿易聯盟和英國的全電動車銷量成長了 42.3%，達到 730,137 輛。