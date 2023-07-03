46.61萬輛！特斯拉Q2全球交車量衝上歷史新高

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）(TSLA-US) 表示，第 2 季全球交車量為 46.61 萬輛，優於市場預期，並衝上歷史新高，凸顯降價促銷策略奏效。

特斯拉周日（2 日）宣布，第 2 季度產量為 47.97 萬輛，優於分析師原估的 45.66 萬；交車量較一年前激增 83% 至 46.61 萬輛，也優於市場預測的 44.84 萬輛。

特斯拉未公布單款車型或特定地區交車量。上季Ｍodel 3/Y 產量為 46.02 萬輛，預估 44.47 萬；Ｍodel 3/Y 交車量為 44.69 萬輛，預估 43.74 萬；Ｍodel S 和Ｍodel X 產量為 1.95 萬，預估 1.59 萬；Ｍodel S/X 交車量為 1.92 萬輛，預估 1.46 萬。

Robert W. Baird 分析師 Ben Kallo 說：「成績遠遠超過預期，人們還在準備面對新一輪降價，而這麼大的交車量降低了的風險。」

特斯拉也成功縮小產量與交車量的差距，這是分析師緊盯的數據。第 2 季產量比交車量多 13,560 輛，優於第 1 季的近 18,000 輛。

Kallo 表示：「每個人都在擔心庫存增加。而產量和交車量的差距正在縮小，這是特斯拉說的他們會做的事。」

除了在今年稍早全面降價之外，特斯拉為了吸引買家，也推出優惠措施。例如，在美國市場，如果消費者在 6 月 30 日前領車，可享受三個月免費快充服務。分析師預測，降價策略將持續到明年。

除了交付量，投資人也高度關注「降價的代價」，特斯拉將在 7 月 19 日公布最新財報，投資人緊盯降價對獲利的影響。