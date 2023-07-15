美國第二季電動車銷量年增50%創紀錄 但特斯拉市占下滑

美國汽車產業整體第二季表現良好，但對純電動車銷售來說，這是爆炸性時期。

根據 Cox Automotive，美國第二季電動車銷售量創下 295255 輛紀錄，不僅較第一季增加約 14%，更較去年同期 196788 輛的銷量大增約 50%。

售價下降、聯邦政府的新稅務優惠以及更多電動車型號，這些均有助於推動銷量。今年第二季銷量超過 5000 輛的車型共 11 款，去年同期僅 6 款。不含特斯拉 (TSLA-US) 車，第二季有 7 款車型銷量超過 5000 輛，去年同期僅 2 款。特斯拉的 Model S、3、X 和 Y 的銷量去年與今年第二季均超過 5000 輛。

以個別車款而言，特斯拉 Model Y 第二季銷量年增 76% 至 105158 輛，以市占 36% 穩居美國電動車市場主導地位，第二受歡迎的是銷量 57837 輛的特斯拉 Model 3，但其年增率僅 6%。

特斯拉整體美國電動車市占自第一季的 62% 下降至 59%，且根據 Cox Automotive，第二季特斯拉銷量季增 8%，低於市場平均 14% 的季增率。

雖然市占確實被競爭對手影響了些，但尚未有哪一家能出其右，且與整體排名第二和第三的福特 (F-US) 和通用 (GM-US) 相比，特斯拉的市占確實提高。福特和通用第二季合併市占約 10%，較第一季約 12% 的市占下滑。

排名第三的非特斯拉車是雪佛蘭 Bolt，銷量 13959 輛；福特野馬 Mach E 緊隨其後，售出約 8600 輛。

福特電動車銷量放緩，可能是因該公司第一季 F-150 Lightning 皮卡出現電池問題，導致工廠停工，因此 Rivian (RIVN-US) 的 R1T 成為第二季美國最暢銷的電動卡車，銷量 10239 輛。(Lightning 於 2022 年第四季銷量打敗 R1T )

根據 Benchmark Research 和產業報告，第二季整體新車銷售中，電動車滲透率穩定維持在前季約莫 8% 的水準，而第二季美國整體汽車銷售也增加 14%。

銷量增加是美國汽車股近來表現強勁的理由之一。通用汽車和福特過去三個月分別上漲 16% 和 20%。特斯拉和 Rivian 同期股價分別上漲 51% 和 88%，均遠勝大盤。

過去三個月來，S&P 500 指數和道瓊工業指數分別上漲約 9% 和 1%。