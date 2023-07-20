〈紐約匯市〉英6月通膨持續降溫 英鎊貶至一周低點 DXY反彈

美元指數周三 (19 日) 反彈，在英國公布 6 月通膨降幅超出預期後，英鎊大幅走軟，貶至一周低位。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 漲 0.35%，至 100.29，為 7 月 13 日以來最高。

周三數據顯示，美國 6 月獨棟住宅開工數出現下滑，但營建許可數升至 12 個月來最高水平，原因是待售中的二手房供應嚴重短缺，這為新房建設帶來支持。

上周公布 6 月消費者物價指數 (CPI) 和生產者物價指數 (PPI) 增幅放緩後，美元暴跌，這強化人們對聯準會 (Fed) 下周升息 1 碼之後就暫停升息的預期。

美元兌日元升近 0.6% 至 139.61 日元，為 7 月 12 日以來最高。

英國公布 6 月消費者物價指數 (CPI) 年增 7.9%，降幅超出預期，並創一年多新低，幫助緩解英國央行繼續大幅升息的壓力。路透訪調經濟學家多半預測，6 月 CPI 年增率將從 5 月的 8.7% 降至 8.2%。

Convera 資深市場分析師 Joe Manimbo 表示：「這是五個月來我們第一次看到 (英國) 通膨意外下滑，此前趨勢正好相法，這為央行下月大幅升息的可能性增添一些未知數。」

英國公布通膨數據前，交易員預估英國央行在 8 月 3 日升息 2 碼的可能性約為 60%。數據公布後，升息 1 碼的可能性來到 60%。

Manimbo 說：「美元正得到喘息，因為真正決定市場情緒的是通膨數據；美元上周遭受通膨降溫打擊，現在輪到英鎊了。」

英鎊盤中一度重貶逾 1%，來到 7 月 11 日以來最低，部分跌勢收斂後，截稿前跌 0.77% 至 1.2938 美元。

英鎊上周四 (13 日) 一度升至 1.3144 美元，為去年 4 月來最高。法國興業銀行 (Societe Generale) 企業研究、外匯和利率主管 Kenneth Broux 認為，英鎊在近期走強後，出現獲利了結。

歐元貶逾 0.2% 至 1.1200 美元。歐洲央行 (ECB) 即將在下周公布最新利率決議，市場預估將升息 1 碼。

ECB 管理委員會成員 Yannis Stournaras 認為，ECB 再升息 1 碼應該就夠了，進一步收緊政策恐會傷害經濟。

澳幣連四個交易日走低，貶 0.6% 至 0.6771 美元，紐元延續近期貶勢，貶近 0.2% 至 0.6263 美元，雙雙處在一周低點。

截至台灣時間周四 (20 日) 約 6:00 價格: