宜特Q2純益1.51億元 EPS 2.02元寫四年多新高

檢測分析業者宜特 (3289-TW) 今 (19) 日公佈第二季自結，受惠檢測分析需求維持相對高檔，稅後純益達 1.51 億元，季增 54.43%，年增 65.39%，每股稅後純益 2.02 元，創下 13 季以來新高。

宜特第二季營收 9.73 億元，季減 0.84%，年增 6.81%，營業毛利 2.76 億元，季減 1.11%，年增 16.01%，毛利率為 28.41%，營業淨利 1.04 億元，季減 0.79%，年增 39.8%，稅後純益 1.51 億元，季增 54.43%，年增 65.39%，每股稅後純益 2.02 元，創下 13 季以來新高。

宜特表示，第二季消費性電子市場較低迷，客戶研發開案速度微幅放緩，加上子公司去庫存等影響，營收、營業毛利與營業淨利皆較第一季微幅減少，不過在車用電子和 AI 等領域的驗證分析強勁增長，推動材料分析 (MA)、故障分析 (FA)、可靠度驗證 (RA) 的委案需求、以及關聯企業德凱宜特獲利提升，帶動營收、營業毛利與營業淨利仍較去年同期顯著增加。

宜特觀察，消費性電子市場、特別是智慧型手機市場，市況依舊低迷，下半年庫存調整速度仍有雜音，且庫存去化進程延續至第三季甚至第四季，小型半導體企業的研發明顯放緩。龍頭大型企業仍持續進行研發，主要將資源投入車用電子、人工智慧 (AI) 等領域。

宜特指出，車用電子是佈署重兵之地。車用電子需求在近年已經非常明確、態勢明朗，包括顯示驅動 IC、乙太網晶片、藍芽晶片等領域，都可以看到消費性 IC 設計大廠積極投入車用的身影。

在 AI 方面，HPC 高速運算與雲端運算領域的發展從未停歇，大量訓練算力的需求，加速生成式 AI 的應用，並驅動人類生活另一波科技的變革，為疲弱的消費性電子市況注入活水，也帶動先進封裝產能供不應求，相關晶片特別仰賴異質整合技術，透過克服散熱問題，來提升良率。

展望未來，儘管下半年消費性電子市場景氣不明朗，不過宜特將憑藉著與國際 IDM 大廠、IC 設計企業、晶圓代工大廠、封測廠等緊密合作電子產業上中下游合作，在車用電子和 AI 等領域上保持競爭優勢，為客戶提供更優質的驗證分析解決方案，實現企業營運持續增長目標。