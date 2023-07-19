AI股漲多拉回 法人示警：台股本益比提高 短線難逃震盪

AI 股漲多拉回，拖累台股今 (19) 日帶量跌逾百點，終場收在 17116.44 點，日 K 連 2 黑，保德信台股團隊表示，AMD 董事長蘇姿丰來台，預料有助於台廠供應鏈表現，但要注意台股本益比超過平均值上緣，台股震盪機率高。

根據統計，至 2028 年全球 AI 晶片市場規模，將展現年增逾 20% 至 30% 的高速成長，並在 2027 年將突破一兆美元水準。

對於蘇姿丰抵台掀起的市場議題，保德信台股團隊認為，蘇姿丰登台後將陸續拜訪相關供應鏈高層，對於 AI 供應鏈不只帶來話題性，也將影響市場對 AI 商機的解讀，以及產業未來的發展性。

保德信台股團隊表示，由於 AMD 第 4 季將推出兩款 MI300 晶片，本次蘇姿丰來台被外界解讀為固樁之旅，預料有助於台廠相關供應鏈表現。

保德信台股團隊指出，除了 AI 晶片外，目前生成式 AI 對於 AI 伺服器零組件供應鏈股價具有大幅挹注作用，包括組裝廠、CCL、ABF、散熱、機殼、導軌、Switch、PCIe Retimer 皆為首要受惠產業。

在這波 AI 熱潮有望持續之下，建議布局主軸可圍繞 AI 所衍伸出的超高速運算、資料中心、CoWoS 相關個股。

但要注意的是，儘管有 AI 議題炒熱股市，台灣季度 GDP 也有望逐季走升，下半年經濟成長率將優於上半年，但觀察歷史經驗，每年 8 月台股跌多漲少，且近日盤面出現多空角力混戰，市場對於下半年聯準會升息步伐看法也相當分歧。

整體而言，隨著短線指數大漲，目前台股本益比已來到平均值上緣，預期在晶圓龍頭大廠法說前夕以及進入財報季，台股走勢可能出現震盪。

野村投信指出，AI 概念股持續延燒，帶動台股 AI 相關個股表現，隨著美股財報季將開跑，台股陸續上半年財報檢視，這也是分辨投資 AI 優質標的好機會。

野村投信認為，AI 伺服器供應鏈也持續擔綱主角，在 AI 趨勢下，伺服器下半年營運將明顯優於上半年，有利推升產業重回成長軌道，預估未來 AI 伺服器產值比重將在 2025 年進一步提升至 2 成。

