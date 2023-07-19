【量大強漲股整理】電力股全面性的回檔，中興電身陷弊案，後勢如何解讀? 還有【戲】可期嗎?

美國大型銀行財報優於預期佳績頻傳，科技股買盤強勁，輝達、微軟 AI 加持下續揚，帶動美股四大指數全數收紅，激勵台股早盤一度開漲逾百點，但由於台指期今天結算，加上 (2330-TW) 台積電法人說明會前夕仍有不確定性，影響下，指數盤中翻黑，終場下跌 111.74 點，收在 17116.44 點，成交量 4271.76 億元。

看一下三大法人: 外資回頭買超 5.87 億元；投信賣超 21.11 億元；自營商賣超 79.23 億元，三大法人合計賣超 94.46 億元。

台股今日雖有回檔但量縮，小破月線，但下檔十日線、月線有守，短線進入漲多的休息，視為良性漲多修正，畢竟昨天創新高後出現爆量，融資餘額來到相對高水位，截至 7/18 為止，目前來到 2127 億元，先前也有提及過短線上有過熱跡象，所以過熱稍作整理都是正常，而多數股票回檔，皆是先前漲多的個股，個股持續呈現輪動，目前選股仍是重於選市。

未來將持續關注 (2330-TW) 台積電的法說會，以及靜待聯準會將在下周四召開最新利率決策會議，目前市場普遍預估這次 Fed 將調升 1 碼，成為這波緊縮循環的最後一次升息，都將牽動未來的走勢。

(1513-TW)中興電遭利空重挫股價至跌停板，加上同為台電強韌電網計畫受益股指標 (1519-TW) 華城 被「關禁閉」跌 5%，具重電題材的強勢股回檔修正；到底這些電力的股票還有【戲】可期嗎?

而 (1513-TW) 中興電的回檔，到底怎麼做解讀看待? 都在今天的影音中分享!

今日影音 https://youtu.be/Ygq3_-wIpTw

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