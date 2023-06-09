AI推升分析需求 宜特5月營收3.36億元創新高

驗證分析業者宜特 (3289-TW) 今 (9) 日公佈 5 月營收 3.36 億元，月增 11.83%，年增 8.74%，累計前 5 月營收 16.18 億元，年增 10.16%；宜特表示，受惠客戶對先進製程、先進封裝等各類分析訂單延續，加上 AI 帶動驗證分析需求，5 月營收一舉改寫歷史新高。

宜特表示，先進製程、先進封裝、車用電子、5G、HPC、AI 等帶動材料分析 (MA)、故障分析 (FA)、可靠度驗證 (RA) 需求；特別是在 AI 方面，由於高速運算 (HPC) 與雲端運算領域發展從未停歇，開啟 AI 世代，ChatGPT 的橫空出世更激發大量算力需求，加速生成式 AI 的應用，驅動人類生活另一波科技的變革。

宜特補充，AI 伺服器高度仰賴異質整合的高功率頂規晶片，藉由先進製程與先進封裝技術滿足高速處理大量數據並快速執行指令，由於此類晶片需要能夠在長時間的運行中保持穩定效能，而 AI 晶片是否能夠發揮效能，相當倚重驗證分析，藉以確保前期研發品質與晶片功能，有助於降低故障的風險。

宜特走在市場前端，不僅提早布局相關平台，投入資本支出，近期也陸續收到國際 AI 品牌大廠與 AI 晶片廠商的諮詢委案，是未來科技產業背後最堅強的後盾。