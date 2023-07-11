宜特6月營收連兩個月攀峰 下半年營運續強

驗證分析業者宜特 (3289-TW) 受惠先進製程、先進封裝分析需求熱絡，6 月營收達 3.37 億元，月增 0.2%，年增 6.12%，連兩個月創新高，累計上半年營收 19.54 億元，年增 9.44%。

宜特表示，先進製程、先進封裝、車用電子、AI、5G 與 HPC 等帶動材料分析 (MA)、故障分析 (FA)、可靠度驗證 (RA) 需求，特別在電動車與人工智慧 (AI) 需求蓬勃發展下，公司營運進入新一輪快速成長期。

宜察發現，儘管下半年消費性電子景氣依舊低迷，不過 IC 設計客戶很早就開始調整，投注資源在非消費性的應用，其中車用電子是佈署重兵之地，包括顯示驅動 IC、乙太網晶片、藍芽晶片等領域，都可以看的到消費性 IC 設計大廠積極投入。

在國際車用規範方面，近期也針對車用被動元件進行更明確的定義。隨著電動車及自駕車逐漸普及的同時，車用被動元件也正在快速擴張，全球汽車電子最高殿堂汽車電子協會 (AEC) 近期就改版車用被動元件規範 AEC-Q200，將元件種類由 14 項擴增至 16 項、測試條件也列的更加清晰明確，預期將帶動一波驗證分析委案浪潮。

至於 AI 領域，宜特指出，生成式應用爆發，帶動相關 AI GPU 需求，也為疲弱的消費性電子市況注入活水，帶動先進封裝產能供不應求，相關晶片特別仰賴異質整合技術，透過克服散熱問題，來提升良率；宜特在先進封裝驗證分析領域以深耕多年，在這波備受關注的 AI 熱潮下，帶動營運連兩個月創下新高。

展望後市，宜特憑藉著在可靠度驗證 (RA)、故障分析 (FA)、材料分析 (MA) 與訊號測試 (Signal Integrity) 的領先地位，將以更快的速度協助客戶進行研發，創造更大的價值，並堅持「產品研發最佳助攻員」、「品質把關最佳防守員」的企業核心價值，與全球電子產業客戶攜手，下半年營運可期。