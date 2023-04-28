宜特Q1稅後純益年增19.8% 每股賺1.31元

宜特 (3289-TW) 今 (28) 日公布第一季財報，受惠先進製程、封裝，以及車用、AI 動能帶動下，第一季檢測需求強勁，稅後純益 9795.6 萬元，季增 2.62%、年增 19.85%，每股純益 1.31 元。

宜特第一季營收 9.81 億，季減 0.05%、年增 12.2%，毛利率 28.49%，季減 0.21 個百分點、年增 0.99 個百分點，營益率 10.6%，季增 5.9 個百分點、年增 0.9 個百分點，稅後純益 9795.6 萬元，季增 2.62%、年增 19.85%，每股純益 1.31 元。

宜特表示，先進製程中材料分析 (MA) 是研發階段最主力的分析項目，而目前已達 2 奈米製程節點，同時因應市場龐大的委案需求，擴充材料分析產能達 40%；車用電子方面，綜觀全球 2002-2017 年，每輛汽車的晶片使用數量大約是成長 1.5 倍，而 2017 年到 2021 年則成長 2 倍，推估接下來幾年仍將持續成長，並且不受汽車銷售數量有所影響。

展望未來，宜特認為，先進製程、電動車、第三類半導體、5G、HPC、物聯網、AI 相關應用的大趨勢，將驅動更多企業投入更多研發動能在未來科技，宜特也持續與國際大客戶密切合作，發展更多解決方案，以支持客戶在驗證分析的需求。