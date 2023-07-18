美6月零售銷售月增僅0.2%遠低預期 但消費需求仍有彈性

美國商務部周二（18 日）公布數據顯示，6 月零售銷售增幅低於預期，主因是加油站和建材店收入下降，不過消費者在其他領域的支出具彈性，有望維持第二季經濟成長。

美國 6 月零售銷售月增僅 0.2%，遠不及預期。(圖：ZeroHedge)

具體來看，美國 6 月零售銷售月增 0.2%，遠低預期的 0.5%，前值自 0.3% 上修至 0.5%；6 月核心零售銷售月增 0.2%，略高於預期的 0.3%，前值從 0.1% 上修至 0.3%。上述數據尚未經過通膨調整。

值得注意的是，外媒報導指出用於計算美國國內生產毛額（GDP）、不包含食品服務、汽車經銷商、建築材料商店和加油站的所有控制組銷售加速成長 0.6%，遠高於 5 月的 0.2%，這一數據說明消費者需求在 6 月依然堅挺。

6 月消費者需求依然堅挺。(圖：ZeroHedge)

觀察報告細項，13 個零售品類別中有 7 類別成長，其中包含非店鋪零售商、電子商店和家具店的銷售增加；建材商店、加油站和其他商店的銷售則有所放緩。

(圖：ZeroHedge)

美國第二季 GDP 初值將於下周公布，幾位經濟學家在報告發布後表示，銷售數據表明隨時序進入第三季，經濟將出現成長態勢。

有分析認為，強勁的勞動力市場和不斷緩解的通膨壓力繼續支撐著美國消費者，但高昂的借貸成本和物價上漲令家庭預算吃緊。

另外，上述這些數據主要反映的是商品支出，而不是服務支出，這限制了這份特別報告的意義。儘管消費者正將更多支出從商品支出轉向服務支出，但報告顯示，部分商品的支出仍保持穩定。

整體而言，以過去歷來的水準衡量，美國民眾的財務狀況仍處在良好狀態。經通膨調整後的收入在連續兩年下降後，最近幾個月開始上升。上周公布的美國消費者物價指數（CPI）報告顯示，增速為 2021 年初以來最低水準。

專家看法

彭博經濟學家 Eliza Winger 認為，需求逆風正在加劇，財務困境（Financial distress）對低收入家庭影響尤為嚴重，這將在未來幾個月拖累零售銷售。

TradeStation 市場情報副總裁 David Russell 表示，美國經濟在緩慢前行，但沒有過熱。報告顯示汽油供應有所緩解，但對消費品的需求也沒有過度。對於擔心聯準會（Fed）在 7 月後需要升息的投資人來說是個溫和的正面消息。