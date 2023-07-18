那指100權重調整 無法解決過度集中現象

那斯達克 100 指數將在下周一 (24 日) 進行「特殊權重調整」，預測大型股的實際權重變化仍然十分棘手，因爲它們的市值每天都會發生變化，直到下周一開盤前正式生效為止。

高盛發表報告，以 7 月 3 日爲參考日期，並以本周一 (17 日) 的預估數據來計算可能的調整幅度，得出科技「豪勇七蛟龍」的總權重將從 55.1% 降至 43.7%。

微軟 (MSFT-US) 和輝達 (NVDA-US) 預計調降幅度最大，分別下降約 3 個百分點至 9.8% 和 4.3%。蘋果 (AAPL-US) 將重新奪回榜首，降幅相對較小，不到 1 個百分點，至 11.5%。

這 7 支大型股被削減的權重將被分散到其他成份股，其中受益最大的是博通 (AVGO-US)、Adobe (ADBE-US)、百事公司 (PEP-US) 和好市多 (COST-US)。

根據市值再平衡規則，那指 100 成分股中，單一成分股權重不能超過 24%；同時單一權重超過 4.5% 的成份股加總在一起的權重不能超過 48%，否則將被調降至 40%。

目前觸發權重調整機制的是後一條。截至 7 月 3 日，那指 100 6 巨頭中，每一支占比全周都超過 4.5%，合計權重達 51%。

Meta (META-US) 是 7 支個股中唯一權重占比在 4.5% 以下，但分析師指出，最終 Meta 也難以倖免被調降，因爲如果其他 6 支個股的權重被削減，並重新分配給其他成份股，Meta 的權重可能就會上升到需要調降的程度。

在權重調整後會有什麼樣的影響，高盛認爲，可能並沒有邏輯上顯示的那麼大。

雖然指數權重變化會使得被動指數型基金進行相應的部位調整，從而造成一些動盪，但由於自那斯達克交易所 7 月 10 日宣佈「特殊權重調整」以來，所有影響都是已知或可以猜測的，因此很難說影響有多大。

股價走勢顯示，投資人已經針對調整提前進行交易，但藍籌科技股的拋壓曇花一現。自上周二 (11 日) 起，7 支大型股的平均回報率爲 5%，高於那指 100 的整體回報率 3.5%。

高盛也估計，在排名前 25 位的成份股中，只有谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 的被動賣出量超過單日平均交易量。至於被動購買，值得關注的可能是百事公司、好市多和霍尼韋爾 (HON-US)。

但歷史顯示，結果將是平靜的。那指 100 前一次特別權重調整是在 2011 年，當時蘋果所占權重已經上升到令人不安的 20%。結果雖然蘋果很大一部分權重被重新分配給了微軟，但蘋果股價沒有受到任何影響，以至於這種調整很容易被忘記。

高盛策略師柯斯汀 (David Kostin) 在報告中指出：「高盛認爲，指特別權重調整不太可能解決當前集中度上升給許多投資人帶來的挑戰。」

以那斯達克 100 爲參考依據的主動共同基金管理資產規模只有 100 億美元，遠低於追蹤標普 500 基金的 2 兆美元，羅素 2000 的基金規模也有 8050 億美元之多。

與此同時，即即那斯達克 100 經過再平衡，其權重超過 5% 的成份股合計權重也將達到 32%，仍將過於集中，達不到美國證券交易委員會 (SEC) 規定的多元化主動管理基金要求。