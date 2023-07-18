〈美股早盤〉美6月零售銷售數據不佳、市場消化銀行股財報 主要指數漲跌互現

美國最新數據透露經濟出現降溫訊號，與此同時投資人消化摩根士丹利與美國銀行兩大銀行股上季財報，美股主要指數周二（18 日）漲跌互現。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 100 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲逾 50 點或近 0.4%，標普 500 指數漲近 0.01%，費城半導體指數跌近 1%。

美股開盤前，美國商務部公布的數據顯示，6 月零售銷售意外放緩，經濟出現降溫訊號。繼 5 月成長 0.3% 之後，美國 6 月零售銷售月增僅 0.2%，遠低於市場預期的 0.5%。

數據發布後，美元指數短線下挫逾 20 點，現報 99.55。美股主要指期貨跌幅擴大，納指期貨跌 0.20%，標普 500 指數期貨跌 0.11%，道指期貨跌 0.04%。

美國銀行 (BAC-US) 和摩根士丹利 (MS-US) 公布喜憂參半的上季財報，儘管美國銀行上季利潤因其核心華爾街業務的意外增長而飆升，但摩根士丹利的情況卻恰恰相反，其交易和投資銀行業務拖累該行的盈利。

摩根大通 (JPM-US)、富國銀行(WFC-US) 和花旗集團 (C-US) 上周公布樂觀的第二季業績，上季經歷地區銀行業動盪和通膨擔憂引發的持續升息。

美銀對基金經理的最新調查顯示，通膨得到緩解正提振人們的信心，即全球經濟能夠承受大幅升息而不會受到太大損害。歐元區和英國將於周三（19 日）公布消費者價格指數（CPI），此前美國的物價壓力的降溫幅度超過經濟學家的預期。

然而，先前中國公布的經濟數據表現不佳，市場憂引起全球經濟成長放緩的連鎖效應而感到不安。

安盛投資管理公司駐巴黎的投組經理 Gilles Guibout 表示，很明顯，通膨退燒的說法正在推動一切，投資人正寄望於美國利率將更快下調、中國能推出刺激計畫以提振消費。

截至台北時間周二（18 日）21 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤下跌 0.51%，至每股 462.25 美元

花旗在其研究報告中重申了對輝達的「買入」評級，將目標價從每股 420 美元上調至每股 520 美元。花旗分析師 Atif Malik 表示，這一預測是基於輝達有「多個」（multiple）價值 20 億以上新資料中心訂單、需求繼續上升的情況，他預測輝達本益比將達到 35 倍。在 40 倍本益比的「牛市」假設下，他預計輝達的目標價將達到 600 美元。

Meta Platforms(META-US) 早盤下跌 0.44%，至每股 309.25 美元

分析公司的數據顯示，Threads 日活如今已經明顯呈現下降跡象，降幅比上線首周達 20%。據 Cloudfare 平台和分析公司 SensorTower 的報告，Threads 甫上線時勢如破竹但後勁不足，在 Google Play 商店中，Threads 排名回落至第九位，被推特（第四位）超車。

蘋果 (AAPL-US) 早盤下跌 0.37%，至每股 193.27 美元

摩根士丹利昨在一份研究報告中表示，印度市場可能會成為蘋果未來 5 年收入的主要引擎，理由是蘋果受惠印度的經濟繁榮。在研究報告中，大摩上調蘋果目標價至每股 220 美元，在最牛市的情況下，蘋果股價有望升至每股 270 美元，較周一收盤價有 40% 的潛在漲幅。分析師還預測，未來 10 年，蘋果在印度的業務將增長 7 倍，最終達到每年 400 億美元收入。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月零售銷售月率報 0.2%，預期 0.5%，前值 0.5%

美國 6 月核心零售銷售月率報 0.2%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國 6 月零售銷售年率報 1.49%，前值 1.6%

美國 6 月工業生產月率報 - 0.5%，預期 0%，前值 - 0.5%

美國 7 月 NAHB 房產市場指數預期 56，前值 55

華爾街分析：

華爾街對美國經濟前景的悲觀情緒正在降溫。摩根大通首席全球市場策略師 Marko Kolanovic 近日下調其對美國經濟可能陷入衰退的預期。Kolanovic 表示，美國 6 月消費者物價指數（CPI）略微提升聯準會（Fed）實現「軟著陸」的可能性，即在不引發經濟衰退的情況下遏制通膨。

另外，花旗集團策略師 Chris Montagu 指出，資金流資料似乎顯示，交易員押注美國經濟將軟著陸，在一系列積極的經濟數據公布後，他們上周加大對標普 500 指數的看漲押注。