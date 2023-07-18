〈房產〉疫情後繼承潮 前五月房產繼承爆量創同期新高

根據內政部統計月報資料顯示，雖然買賣移轉今年呈現衰退，不過 2023 年前五月的繼承移轉 3.2 萬棟不僅創下新高，前五月的繼承移轉年增率也呈現大幅增長，過去 3 年前五月繼承年增率約 1-5%，今年年增率一口氣躍增到 22%，一方面人口老化狀況仍相當嚴峻，一方面也可能與去年疫情導致死亡人口增加有關。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，隨戰後嬰兒潮的人口逐漸老化，預估 2025 年即將進入超高齡社會，連帶也產生許多改變，包括銀髮族的醫療商機、長照需求等，觀察市場上繼承移轉的數量也明顯增加，加上 2022 受疫情衝擊，死亡人數明顯增加，統計前五月的繼承移轉不僅創下新高，且增長速度恐怕也是近 20 年最快速的時候，反映繼承這件事已經是一般家庭會遇到的課題。

統計過去 20 年的繼承移轉的年度變化，平均增長率約為 4.8%，而今年前五月的繼承移轉棟數為 3.2 萬棟，創下同期的歷史新高，且和去年同期相比年增率更高達 22%，若以區域來看，台北市的買賣繼承移轉比例，更高達 2 比 1，全國比例接近 4 比 1，北市因為房價高昂交易量少，但繼承移轉卻是全台第二高，在北市透過繼承取得房屋的比例遠高於其他行政區。

不僅僅是繼承數量創高，過去累計未繼承的數量也相當驚人，光是台北市至今年的 3 月 25 日，因逾期未辦繼承登記被列冊管理的土地有 19,730 筆，建物 2,447 棟，土地面積逾 322 公頃，比 12 座大安森林公園還大；依 2023 年公告土地現值計算高達 840 億餘元。