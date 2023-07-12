〈房產〉新制實施前湧上車潮 今年北市億元豪宅預售揭露近50億元

由於政府的打炒房連串措施及管制，今年 7 月 1 日後私法人購置住宅採許可制，未來用公司名義購置豪宅不易，因此在 7 月 1 日前高端的豪宅市場出現一波上車潮，統計今年實價揭露資料顯示，北市預售案的億元豪宅，就已經累計達 28 戶，揭露金額約 48 億元。

實價登錄資料顯示，其中北市東區的危老改建案「鑄慕」，雖然多數總價不到億元，但目前已有 9 戶單價站上每坪 200 萬，最高價則是「敦南霖園」每坪 282 萬元，由於想買的多在新制上路前買進，新制上路後豪宅買氣恐大打折扣。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，法人購屋一直是高端豪宅市場常見的交易模式，一來有節稅優勢，二來資金調度也比個人方便，不過 7 月 1 日後用公司名義購置豪宅被嚴格管控，豪宅市場買氣短期勢必受到嚴峻考驗，未來如何突破找到好的銷售模式，或者觀察是否有新的契機讓豪宅再現生機。

統計顯示，今年以來億元級豪宅揭露的預售案包括有「宏國大道城 B 棟」、「敦南霖園」、「鑄慕」、「國揚吉麟 」、「璞真之道」、「躍大直」、「最大直」、「富邦醴仁」、「樸園璞開石」、「松雍」與「世界明珠」等案。

其中，今年上半年成交總價與單價最高的都是「敦南霖園」，2 戶揭露成交約 3.8~3.9 億元，高樓層的兩戶成交單價為每坪 281 與 282 萬元，億元豪宅成交總金額最多的是「世界明珠」，5 戶揭露成交在 2.8-2.9 億元，單價每坪 133-140 萬元，今年總揭露交易金額約 14 億元。