〈房產〉高力國際拿下內科新完工「領航家國際廣場」專任招租

去 (2022) 年第二季由領航家投資興業公司砸 30.68 億元向長虹建設 (5534-TW) 全棟收購的台北市內湖區潭美段五小段預售辦公大樓，已經完工並且取得使用執照，而商仲高力國際則取得業主的專任招租，此一綠建築的內科一般事務所預估租金行情每月每坪落在 1,500-1,600 元間。

位於內湖行善路的「領航家國際廣場」，總樓地板面積約 4,130 坪、單層面積約 340 坪，車程 15 分鐘可前往北市信義計畫區、南軟等產業核心，周邊更是包括緯創 (3231-TW)、萬海 (2615-TW)、三商美邦 (2867-TW)、和潤 (6592-TW)、威剛 (3260-TW) 等知名企業總部設址首選。

高力國際企業客戶服務部董事邱秀凰表示，「領航家國際廣場」為全新完工的綠建築大樓，而且採高綠地覆蓋率規劃，不但符合現今企業尋找綠商辦的需求，而且整棟單一產權加上使用登記是內科稀有一般事務所，成為市中心搬遷或是內科增租客戶的重要標的。

台北市「領航家國際廣場」總樓地板面積約 4,130 坪、單層面積約 340 坪，車程 15 分鐘可前往北市信義計畫區、南軟等產業核心，目前周邊租金行情每月每坪落在 1,500 元至 1,600 元間，對比台北市市區七大商圈租金單價全數站上 2 千元，或者南港商辦租金單價動輒 2 千元起跳，全新、綠建築的內科一般事務所租金仍具有相當誘因。

目前內科、北士科、南港被譽為北市三大科技產業聚落，其中又以內科最受到企業主青睞，其商圈發展成熟，而且廠辦租賃供需穩定，租金又比其它兩處更具優勢，近幾年已成投資法人、家族機構資金停泊的首選熱點，領航家投資興業公司去年 4 月砸 30.68 億元向長虹建設全棟收購「領航家國際廣場」。