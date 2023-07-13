〈房產〉利率破盤價！新青安成家貸上限拉高到千萬元 利率1.775%揪甘心

新青年安心成家房貸專案拍板定案，這一版本由政府加碼 1 碼補貼，貸款額度上限從 800 萬提高到 1000 萬元，在高利率、高房價的環境下，這樣的專案條件相當吸引人。大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，央行從去年 3 月連續 5 波升息後，如今五大銀行平均房貸利率已超過 2%，壓縮買方購買力，這回青案貸提供破盤低利，申請量將有大幅突破。

郎美囡表示，新版青安貸大放利多，首先一段式房貸利率從 2.025% 降至 1.775% 相當優惠，由於低於 1.8% 的利率對借款人而言壓力減輕不少，其次，貸款額度上限從 800 萬提高到 1000 萬元，對大都會區的購屋人助益佳，畢竟主力都會區房價高，總價動輒 1、2000 萬以上，因此上限拉高可降低自備款的壓力。

同時，寬限期 3 年增至 5 年，貸款年限可拉長到 40 年，確實有助於每月可支用額度有限的購屋人，尤其在不動產選擇性信用管制之下，這樣貸款條件相當吸引人，可增加小資、首購族的購屋貸款意願。

核貸有限制，申請須注意住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，專案申請必須符合借款人及其配偶、子女名下皆無房產，且不適用於轉貸戶，已使用青安房貸的舊貸戶也不適用，必須是完全沒有使用過該專案的新貸戶，提醒購屋人簽約前務必釐清是否適用專案。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，中央推出新青安優貸，維持一貫「一手緊縮炒作，一手放鬆自用」的原則，因利率條件是當前市場的最低選擇，且能降低首購族的自備款與每月還款壓力，因此新方案實施，首購買家的進場意願應會提升，房市也將出現兩大變化。

首先是「首購盤支撐，量縮幅度收斂」，整體市場交易量有機會因首購族進場，使量縮幅度收斂；其次為「低門檻物件，交易佔比拉高」，因近年房價上漲，即便額度上限從 800 萬元拉高到 1000 萬元，符合條件的物件產品，仍以低總價產品為主，因此新政策實行後，預估門檻相對低的小宅、中古屋，在市場上的交易比重將進一步上揚。