〈房產〉新北預售屋5、6字頭成主流 2字頭找淡水、八里機會大一些

近年來，因房價逐年上漲，在新北市想找到單價 2 字頭的房屋已堪稱稀有，就更別說預售屋了。房仲業者根據實價登錄資料，盤點 2023 年 1-5 月新北市行政區的預售屋表現，發現單價 2 字頭的預售屋交易量僅 186 筆，占新北市總量的 3.5%，連 5% 都不到，已快絕跡。

而每坪 5、6 字頭的預售屋占總量的 62.3%，超過 6 成，顯現出新北市預售屋 5、6 字頭已成主流價格帶。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，近年來，在全球貨幣寬鬆、資金潮挹注下，房市交易火熱，連帶提升民眾對房價上漲的預期，而在原物料、工資成本上升等因素，讓房價居高不下，新北市的預售屋 5、6 字頭已成主流，連 3、4 字頭比例加總都未達三成。顯示若想在新北市買到低單價的預售屋，難度恐怕是越來越高。

雖然 5 字頭以上已成為新北市預售屋的主流，但是消費者仍有機會找到 2 字頭的預售屋！觀察今年 1-5 月新北市單價 2 字頭的預售屋交易中，以淡水區交易量 148 筆最多，平均單價約每坪 28.1 萬元，其次則是「八里區」的 29 筆，平均單價每坪為 28.2 萬元，交易量為 29 筆。這些 2 字頭預售屋普遍集中在淡水區、八里區兩地，金山區、三芝區與鶯歌區則有零星個案。

陳金萍說，淡水區因位居雙北地區的邊陲地帶，再加上交通不便、沒有產業支撐等不利因素，讓房價一直處於較低的狀況。但隨著淡海新市鎮陸續開發，淡海輕軌通車、淡北道路及淡江大橋也即將於今年完工，將能串聯交通網絡，交通題材加上建商積極推案下，讓淡水區成為推案量與交易量都名列前茅的行政區，而八里區同樣具備台北港特定區開發前景優勢，加上交通機能逐漸獲得改善，讓淡水區與八里區人口快速增加，加上相對親民的房價，逐漸成為雙北市購屋族群移居的首選之一，尤其深受首購族、小資家庭或北漂族的青睞。

至於金山區、三芝區與鶯歌區三區僅有個位數交易量，金山區交易 5 筆，均為「太川茗園」與「築馨園」兩個建案的交易，而三芝區 3 筆均是「山之花墅」，鶯歌則僅有 1 筆「立瑾 Way」單價是 2 字頭，三個行政區的交易都呈現個案表現。

陳金萍補充，金山區與三芝區原本就不是建商主力推案區，房市交易也不熱絡，可選擇的建案有限；至於鶯歌區，全區預售屋交易有 27 筆，單價幾乎都是 3、4 字頭，單價 2 字頭僅 1 筆，也顯示鶯歌區在捷運三鶯線與鳳鳴重劃區加持下，房價已全面走高。