〈房產〉綠色經濟熱 桃園蘆竹區農地交易件數五年增2倍

據桃園市不動產交易 e 指通資料，統計桃園都市區農業區土地交易狀況發現，2022 年桃園市農地交易件數達 1532 筆，較 2018 年的 912 筆，五年來增加了 68%，各區中又以蘆竹區交易件數增幅最大，自 2018 年的 88 筆增加至 2022 年的 279 筆，動能增加最多達 217%，其他包括觀音區、桃園區、大園區、楊梅區的交易件數五年來都超過 1 倍。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，張旭嵐指出，桃園農地交易主要為三大族群，一是「創業小農」，近年創新綠色經濟吸引小農創業，桃園市政府主計處資料顯示，2022 年桃園市有機栽培種植面積為 469.2 公頃，較 2013 年多出 264 公頃，有機栽培農戶也增加了 143 戶，種植面積及有機栽培農戶數十年來皆增加逾一倍，帶動桃園市農地交易動能。二為部分「退休樂活族」在有錢、有房前提下，購置農地既可進行資產配置，閒暇時也可農耕作樂。

三則是「企業資產布局」在桃園航空城農地變黃金前例下，有部分族群看好如捷運綠線沿線農地未來增值潛力所致。如去年底上市鋼鐵大廠世紀鋼 (9958-TW) 公告購入大園區 1.5 萬坪農地，就是看好該區未來發展前景，並為產業園區發展布局。

進一步觀察實價登錄資料，交易最熱的蘆竹區，農地每坪價格行情落在 13 萬元上下，較五年前的十萬元單價增加約三成左右，不過交易件數漲幅第二名的觀音區，五年來農地價格變化就不大，約落在每坪 3、4 萬元間。

台灣房屋南崁光明直營店業務副總池慶垚指出，桃園市近幾年農地交易確實熱絡，以蘆竹區來說，成交量最大範圍都集中在捷運綠線沿線，是農地交易一級戰區，扣除少部分大量收購農地的建商等特殊族群外，買家幾乎都為桃園在地人士，一次購入上萬坪農地後，種植如玫瑰等有價值的花卉，再轉售給大型企業或是花卉博覽會等單位，例如捷運綠線 G13 站旁就有大面積花田，也事農地交易一特殊現象。

池慶垚觀察，近年也不乏退休人士，購置農地為求回歸田野享受農趣，現階段可以耕田、種花享受退休時光，放長遠來看又可傳承給小孩，不排除未來捷運周邊可複製航空城農地變黃金的經驗，加上農地交易賦稅優惠較多，自然成為愈發受歡迎。