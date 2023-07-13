〈房產〉住宅與商辦指標案齊發 北台灣上半年推案量逼近7000億元

根據房產市調統計，今年第二季北台灣新成屋、預售屋推案量約 2,836.55 億元，較今年第一季的 4,119.86 億元，大減 1,283.31 億元，季減幅約 31.15％。若與去年同期相比，則推案量增幅約 24.78%。以 2023 年上半年來看，推案量合計約 6,956.41 億元，較去年同期增加 1,468.09 億元，年增 26.75%。全年仍有機會突破 1 兆元。

住展企研室經理成采錡表示，今年上半年推案量創新高，主要與房市利空因素繁多，業者避險有關，如建商推案回防蛋黃區，拿出機能條件佳的建案爭取自住、置產買盤支持，以及因應《平均地權條例》修法限制預售屋換約，及看準北市 A 級辦公大樓空置率偏低，推出頂級商辦建案等。由於住宅、商辦新案各個量體可觀，進一步造成業者推案態度普遍保守，北台灣上半年推案量卻逼近 7000 億元的現象。

不過上半年北台灣各縣市中，僅台北、宜蘭及新竹地區推案量成長，房價水準對首購族相對友善的新北、桃園及基隆，推案量皆較去年同期少。之中北市因核心地段推案增加，推案量年增幅最大，基隆則因過往推案數量少，推案量受單一個案影響較深，加上今年至第二季才有小規模建案進場，推案量年減近 9 成。

台北市上半年推案量爲 3,230.23 億元，年增幅達 119.48%，新建案供給量衝高主因為松山、中山的指標商辦建案進場，次因為大安都更、危老推案量大增。進一步觀察新案分布，部分建案位於過往新供給相對稀缺的區塊，如東區捷運國父紀念館站周邊、社子地區、景美地區等，由於是區塊久違推案，整體市場買氣低迷下，個案仍能獲得當地換屋、置產族支持，銷況相對穩健。

宜蘭地區因市區及礁溪、五結皆有案量逾 10 億的建案進場，上半年推案量達 147.07 億元，年增幅約 41.52％，市場以低總價小宅為主流產品。新竹地區則在東區逾 2 百億案量挹注下，推案量 740.08 億元，年增 25.59%，新建案多以 3 房為主力格局。

新北市今年上半年推案量約 1,718.7 億元，年減幅約 9.64％，年初市場以消化線上建案為主，因剛性自住及置產買盤穩定，農曆年後業者積極推案，使上半年三重推案量突破 400 億元，板橋、土城推案量也都在 200 億元之上，進場新案多規劃相對低總價的二、三房型。

成采錡表示，因近期居住正義相關議題延燒，致不動產相關政策頻繁變動，以及第三季市場處於平均地權新制適應期、第四季總統大選將近，建案進場強銷風險偏高等因素，預期今年全年北台灣推案概況會呈現「開高走低」態勢。

不過考慮日前《平均地權條例》修法討論期間，部分業者改採「先建後售」策略，以及不少建案因央行購地貸款規定已先開工，也不排除「囤房稅 2.0」修法，會使業者重新審視推案策略，提早在下半年推出新案。因此推估，全年北台灣推案量仍有機會突破 1 兆元，但相比過往建案因業者具信心而進場，未來新案恐怕較偏向於政策將變動、工地已開工而不得不推。