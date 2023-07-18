需求走疲 手機晶片庫存仍過剩 美投行：要買台積電再等等

美投行 TD Cowen 認為，投資者若要購買台積電股票，應再等等更好的進場價格。

TD Cowen 分析師 Krish Sankar 周一 (17 日) 重申對台積電 (TSM-US) 股票「符合市場表現」的評級以及其 ADR 目標價 85 美元的預期。

他寫道：「我們認為短期收益的上漲空間有限，因此將等待更好的切入點。Android 手機需求走疲，且汽車晶片有放緩的可能，這些是主要風險。」

台積電 ADR 周一收低 0.33%，報每股 104.79 美元，該股今年迄今約上漲 40%。

Sankar 預估台積電第三季營收將較上季成長 10%，但仍較過去 5 年均值低 15%，係因智慧手機晶片庫存過剩的狀況尚未解除。

台積電在高端晶片市場佔據主導地位，蘋果 (AAPL-US)iPhone 內的主處理器、高通 (QCOM-US) 的行動晶片組，以及超微 (AMD-US) 處理器均由台積電生產。據 TrendForce 統計，台積電在第三方晶片製造業務中約有 60% 市占率，其次為市占率 12% 的三星。

台積電將於周四公布第二季財報。

Sankar 認為，台積電法說會的焦點領域將是數據中心人工智慧 (AI) 伺服器擴建的持續性，以及手機供應鏈庫存和汽車終端市場趨勢。