〈台股盤後〉盤中創15個月高 台積電拉尾盤助攻 漲50點收17334點

台股今 (17) 日在金控族群帶動下，盤中最高來到 17346.66 點，越過前高，改寫 15 個月盤中新高，尾盤在台積電拉抬下，漲 50.58 點或 0.29%，收 17334.29 點，成交金額 3893 億元，櫃買指數則漲 0.77 點或 0.34%，收 225.15 點。

台積電 (2330-TW) 今日盤中走低，但尾盤急拉回到平盤 591 元，推升台股最後一盤向上，鴻海小漲 0.9%、台達電、聯電均小漲，日月光投控收平盤，聯發科則下跌 1.3%。

電子五哥上演資金輪動行情，仁寶、和碩、英業達直奔亮燈漲停，但緯創、廣達雙雙收跌。另外，宏碁、佳世達也攻上漲停，矽力 *-KY 漲 3% 也強勢。不過，大同重挫 9.6%、致茂也跌半根，健策、嘉澤、金像電等跌逾 3%。

高價股也是跌多漲少，大立光收跌，力旺、創意跌 4%、M31 跌 3.5% 失守千元大關，譜瑞跌半根回測 900 元整數關，世芯 - KY 跌 2.8%、緯穎跌 3.9%、旭隼跌 2%，僅信驊收漲 1%。

而今日另一撐盤關鍵是金控族群，富邦金大漲 4%、中信金漲近 3%、國泰金及新光金都漲 2% 上下，開發金、永豐金等收漲 1%。重電族群也有表態，東元漲 2%、士電漲 1.8%。