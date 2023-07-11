〈台股盤前要聞〉台積電Q2財測達標、鴻海與Vedanta合作告吹 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。台積電 6 月營收 1564.04 億元，月減 11.4%，第二季營收 4808.41 億元，季減 5.46%，符合財測預期；鴻海與印度跨國礦業集團 Vedanta 集團合資建半導體廠告吹，但鴻海表示，仍會在當地建立更多元的合作夥伴關係。以下是今 (11) 日必看重要財經新聞。

台積電 6 月營收 1564 億元 Q2 4808 億元達標、季減 5.4%

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 昨 (10) 日公布 6 月營收 1564.04 億元，月減 11.4%，第二季營收 4808.41 億元，季減 5.46%，符合財測預期，上半年累計營收 9894.74 億元，年減 3.5%。閱讀全文...

分手 Vedanta 下一步 鴻海：持續在印度尋求其他合作夥伴

鴻海 (2317-TW) 昨 (10) 日針對印度半導體布局發出最新聲明，表示將不再參與跟印度跨國礦業集團 Vedanta 集團的合作，但仍會持續推動印度政府的「印度製造」願景，在當地建立更多元的合作夥伴關係。閱讀全文...

台塑化 Q2 營運轉虧 三寶看好 Q3 營收優於 Q2

台塑四寶昨 (10) 日公布 6 月與第二季業績，集團第二季營收 3467.52 億元，季減 10.1%，營業利益轉為虧損，稅後純益 16.87 億元，季減 60.9%，其中台塑化由盈轉虧。閱讀全文...

儘管受總體經濟影響，台塑四寶上半年表現低迷，但展望第三季，台塑、南亞、台化皆看好營收將優於前季，不過，台塑化認為受大環境影響，油價估難以上漲。閱讀全文...

股息大進補！14 家金控上半年賺 2064 億元 下個月可望轉正成長

14 家金控 6 月獲利出爐，在股利收入、金融評價回升之下，金控雙雄單月都大賺超過百億元，所有金控中僅兆豐金 (2886-TW) 單月獲利較前月微幅下滑，但累計上半年，兆豐金獲利還是大舉翻倍；而深受虧損所苦的新光金 (2888-TW) 自結 6 月獲利不但轉盈，且創兩年以來新高，不過累計獲利還是獨虧。閱讀全文...

聯發科 Q2 營收 981 億元季增 2.6% 上半年衰退 35%

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 昨 (10) 日公告 6 月營收 382.19 億元，月增 21.07%，年減 25.1%，第二季合併營收 981.35 億元，季增 2.6%，年減 36.99%，累計上半年營收 1937.87 億元，年減 35.07%；受手機產業景氣持續低迷影響，聯發科第二季營收較上季略增，較去年同期仍有 37% 的年減幅。閱讀全文...

南亞科總經理李培瑛：需求 Q2 築底 下半年逐步改善

DRAM 廠南亞科 (2408-TW) 昨 (10) 日召開法說，總經理李培瑛指出，第三季 DRAM 產品價格有漲有跌，整體價格跌幅收斂、銷售量微幅增加，產業需求已於第二季築底，下半年有機會逐步改善，預期第四季供需可望恢復平穩。閱讀全文...

航空雙雄 6 月營收高飛 長榮航 176 億元、華航 175 億元同創新高

長榮航 (2618-TW) 昨 (10) 日公布 6 月合併營收創單月新高，衝上 176.36 億元，月增 11.89%，年增 59.38%，主要是因客運營收創新高，而第二季合併營收達 486.09 億元，季增 9.42%，年增 45.84%，同創新高紀錄。閱讀全文...

華航 (2610-TW) 6 月合併營收則達 175.42 億元，月增 21.22%，年增 42.13%，創單月新高，其中，客運收入 122.52 億元，也刷新單月新紀錄，反映運能逐漸恢復，且市場需求轉強；展望後市，華航表示，暑假全航線訂位率皆超過 80%，樂觀看待。閱讀全文...