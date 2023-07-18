〈紐約匯市〉聚焦下周Fed會議 美元貶勢放緩 處在15個月低點上方

繼上周因美債殖利率暴跌，創下今年以來最大單周貶幅後，美元指數周一 (17 日) 貶勢稍緩，落在上周五 (14 日) 觸及的一年多低點上方，市場缺乏重大催化劑。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 微貶 0.02%，至 99.90。隨著投資人等待下周的聯準會 (Fed) 會議，本周美元指數可能持續處在盤整格局。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 表示，上周美元貶幅似乎異常地大，本周市場應會回穩。

經濟數據方面，本周焦點在於周二 (18 日) 公布 6 月零售銷售，但該數據不太可能左右下周的貨幣政策走向。

目前聯邦基金利率目標區間落在 5%-5.25%。交易員預估，美國基準利率將在 11 月達到 5.4% 的高峰，意即在下周升息 1 碼後，年底前進一步升息的可能性較低。

美國公債殖利率上周大幅走低，原因和 6 月消費者及生產者物價指數放緩有關，這增加了人們對物價壓力持續緩解，從而導致貨幣政策更加溫和的預期。

ING 外匯策略師 Francesco Pesole 表示：「上周數據顯示美國通膨下滑，扭轉了外匯格局，但這幾天沒有重要數據發布，這將告訴我們，隨著聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議將至，這種動能是否會令美元處在不利地位。」

他並警告，歐元兌美元匯價短期內有點過於強勁，本周可能面臨修正。歐元周一盤中觸及去年 2 月以來最高水平，截稿前小漲 0.12%，至 1.1240 美元。

德國央行表示，即使德國經濟在第二季小幅反彈，但今年的經濟萎縮幅度可能高於幾周前預估的 0.3%。

身為歐洲最大工業國家，全球商品需求下滑令德國首當其衝。國際貨幣基金 (IMF) 指出，受能源價格衝擊和金融狀況收緊影響，德國今年經濟產出恐小幅萎縮。

除了 Fed 以外，歐洲央行 (ECB) 也將於下周召開貨幣政策會議，市場預期將升息 1 碼。

美元兌日元幾乎持平在 138.69 日元，高於上周五創下的兩個月低點。

英鎊延續上周五貶勢，持續自上周四觸及的 15 個月高點回落，小跌 0.12% 至 1.3074 美元。

截至台灣時間周二 (18 日) 約 6:00 價格: