美元徘徊在15個月低點附近 交易員靜待Fed利率決策

根據路透報導，美元兌一籃子貨幣周一（17 日）小幅走低，此前美元創今年以來最大單周跌幅，因為交易員等待經濟數據和聯準會（Fed）最新利率決策出爐，進一步拋售美元。

另一方面歐元繼續攀升，一度升值 0.15%，觸及 1.12440 美元的 16 個月新高；美元兌日圓貶值 0.27%，至 1 美元兌 138.38 日元，上周五一度觸及兩個月來新低。截稿前，美元指數跌至 99.55。

ING 的外匯策略分析師 Francesco Pesole 表示，上周美國的「通膨放緩」（disinflation）衝擊改變匯市格局，隨著聯邦公開市場委員會（FOMC）月底會議在即，種種不利因素讓美元陷入困境。另外，歐元兌美元短期來看有點過度，本周可能面臨回檔。

上周公布的美國通膨數據令投資人押寶 Fed 升息周期接近尾聲，美國指數創下 2022 年 11 月以來最大單周跌幅，當周下跌 2.25%。

外界預估 Fed 和歐洲央行（ECB）將在下周升息，不過市場定價暗示 Fed 可能在明年降息之前停止升息，而 ECB 可能會再次升息。

澳洲經紀商 Pepperstone 研究主管 Chris Weston 表示：「外匯市場正走在 Fed 於 2024 年可能實現政策正常化的前面。接下來的問題是，美元拋售是否走得太遠，可能會在本周初始幾天面臨均值回歸的風險。」

其他匯市方面，中國周一公布的經濟成長數據略高預期，但並未對匯市造成太大反應，因為交易員已經消化疲軟的季度數據，並觀望中國政府是否會加大刺激力道以振興支出。

日元漲勢放緩，因交易員評估及鴿派的日本央行是否有可能在下周的貨幣政策會議上做出任何調找，先前官員的言論顯示不急著調整。