〈紐約匯市〉美元指數止步連六貶 單周貶幅仍創11月以來最大 料延續下行趨勢

美元指數周五 (14 日) 小幅反彈，止步連六貶，但本周跌勢慘重，單周貶幅創去年 11 月以來最大，即使聯準會 (Fed) 認為在通膨降溫的情況下，升息周期已逼近尾聲，美元仍偏向下行趨勢。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.22%，至 99.99，周線重貶 2.2%，為去年 11 月以來最大單周貶幅。

美國本周公布 6 月消費者物價指數 (CPI) 及生產者物價指數 (PPI) 均顯示物價壓力緩解，消息加劇美元本周貶勢。

Monex USA 外匯交易員 Helen Given 說：「美元今日的回升似乎主要是修正。市場對周三 (12 日) 的 CPI 報告可能有點過度反應，Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 昨天的言論，支持了 Fed 年底前還會再升息 2 次的看法，即使市場不完全相信這點。」

芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，市場仍預期 Fed 在本月升息 1 碼的機率為 95%，除此之外，今年可能不會再升息。

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據指出，投資人近幾個月來持續押注美元走低，截至 7 月 7 日的一個月內，空頭部位增加了一倍多，但仍遠低 2021 年的水準。

相較於美元的疲軟走勢，歐元在亞盤一度再觸 16 個月新高，截稿前幾乎持平在 1.1226 美元，本周勁揚 2.4%。

美元兌瑞郎自八年低點反彈，微升 0.3% 至 0.8613 瑞郎，本周仍重貶 3%，創去年 12 月以來最大單周貶幅。

美元兌日元升 0.5% 至 138.74 日元，周線跌約 2.4%，是 1 月以來最糟的一周。

Given 表示：「短期內，我們可能會看到美元略微走強，但 Fed 是否能說服交易員今年將升息 2 次而非 1 次，還有待 7 月 26 日的政策會議。」

在瑞典公布最新消費者通膨增幅低於預期後，瑞典克朗兌美元貶 0.4%，至 10.2414 瑞郎兌 1 美元，自周四觸及的兩個月高點回落。儘管如此，瑞典克朗單周升幅仍高達 5.3%，是 2009 年 3 月以來最佳表現。

觀察其他主要貨幣表現，澳幣貶 0.7% 至 0.6837 美元，自一個月高點回落，周線漲逾 2%。澳洲宣布，央行現任副總裁 Michele Bullock 將在 9 月取代 Philip Lowe，成為澳洲首位女性央行總裁。

截至台灣時間周六 (15 日) 約 6:00 價格: