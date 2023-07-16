銀行搭升息末班車 美元優存利率5%起跳

美國通膨降溫聯準會可望終止升息循環，但預期市場利率仍將處於高檔徘徊，銀行搶搭升息末班車，近期續推美元優存方案，存款年利率可達 5% 以上。

兆豐銀行規劃，自 7 月 17 日起到 7 月 31 日止，推出「兆豐真給利美元優惠定存專案」，3 個月期美元定存可享年利率 5.12% 的優惠，單筆最低承作金額為 5 萬美元，每人最高承作金額為 20 萬美元。

兆豐銀行表示，新的美元優存屬期間限定的快閃活動，只要是兆豐銀行的理財客戶，可至全台兆豐銀行分行臨櫃申辦，每筆定存最低承作金額為 5 萬美元，每一客戶承作總額最高為 20 萬美元，但要注意的是，資金來源限以其他銀行匯入或新存入的資金才可辦理。

星展銀行的星樂利美元定存專案，提供星展豐盛理財客戶與星展豐盛私人客戶，在 7 月 31 日前皆可辦理承作，提供 3 個月期存款年息 5.08%、6 個月期存款年息 5.01%。

星展銀行表示，星樂利美元定存單筆承作門檻 2 萬美元，星展豐盛理財客戶承作限額為 50 萬美元，星展豐盛私人客戶限額則為 100 萬美元。

滙豐銀行同樣鎖定財富管理客戶，提供新開立的卓越理財客戶美元存款 6 個月期 5.2% 存款年息，單筆承作限額為 5 萬美元、每人承作限額為 30 萬美元。

兆豐銀行表示，美國聯準會自去 (2022) 年連續密集升息以來，帶動美元利率已來到近年來的高點，隨著聯準會放緩升息步調，建議民眾若想增加利息收入，可趁勢從美元高利定存著手。

兆豐銀行表示，不論是保守型、穩健型或積極型的投資人，都可趁美元利率來到高原期，將部分閒置資金配置在美元上，除了可享有穩健利息收益以外，也方便日後投資人可靈活調度資金，建立美元部位。

