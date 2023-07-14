若UPS員工啟動罷工 10日損失將超過70億美元

美國物流公司 UPS(UPS-US) 與卡車司機協會 (Teamsters) 的談判陷入僵局，在無法解決生活成本上漲和兼職工人薪資增加方面分歧的情況下，可能會在本月底啟動罷工。報導稱，該公司 10 天停工的損失恐怕就超過 70 億美元。

UPS 目前擁有 34 萬名員工，處理著美國大約 4 分之 1 的包裹投遞，為全國數個城鎮提供服務。該公司表示，UPS 每天在全國範圍內運送約 2400 萬件包裹，相當於國內生產總值的 6%。另外，超過 70% 的 UPS 美國員工都是卡車司機。

物流顧問公司 ShipMatrix 總裁 Satish Jindel 表示，如果罷工發生，UPS 所流失的客戶恐怕很難回流，包裹運輸量很可能會輸給競爭對手聯邦快遞 (FedEx)，因快遞公司如今皆面臨著電子商務需求疲軟的問題。

FedEx 目前每日約處理 1200 萬件包裹，若是 UPS 啟動罷工，FedEx 將很樂意保留這些轉移的訂單。

UPS 過去 2 年的利潤是疫情前的 3 倍多。在 2022 年，UPS 以股息或股票回購的形式向股東返還約 86 億美元，並預計今年將向股東返還 84 億美元。

UPS 在 2022 年第三季財報中公布營收約為 242 億美元，較去年同期增長約 4.2%。 據此計算，UPS 每日因工人罷工將損失約 1.7 億美元。

全球景氣低迷拖累了業內大多數業者的獲利率，因為疫情期間的榮景減弱，而高通膨和對經濟衰退的擔憂威脅到消費者支出。