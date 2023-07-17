〈美股早盤〉投資人靜待美企財報出爐 主要指數漲跌互現

多家美國企業即將於本周陸續公布財報，投資人保持謹慎態度，美股主要指數周一（17 日）漲跌互現。截稿前，道瓊工業指數跌逾 30 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲逾 60 點或近 0.5%，標普 500 指數漲近 0.1%，費城半導體指數漲 0.02%。

美股盤前主要指數期貨漲跌互現，美國本周將公布最新的零售銷售數據、房市數據以及大型銀行股和科技股財報。

本周約有 60 家標普 500 指數成分股公布財報，其中包括美國銀行 (BAC-US)、摩根士丹利(MS-US)、洛克希德馬丁(LMT-US) 等，科技股方面則有 Netflix(NFLX-US)和特斯拉 (TSLA-US)，另外還有美國航空(AAL-US)、嬌生(JNJ-US) 等公司。

美國上周公布數據數據顯示通膨降溫推動美股走揚，市場預估聯準會（Fed）將很快結束升息周期，緊接下來的財報季是否能成為美股另一個漲勢催化劑，投資人都在等待。

另外，中國周一公布數據顯示經濟增速低於預期後，華爾街投行忙著下調對這個世界第二大經濟體的增長預期。具體來看，中國第二季國內生產毛額（GDP）年增 6.3%，低於 7.1% 的預期。

摩根大通、摩根士丹利、花旗 (C-US) 分別將中國經濟成長的預期下調至 5%，此前摩根大通的預期是 5.5%、摩根士丹利的預期是 5.7%。

多倫多道明銀行資深歐洲利率策略師 Pooja Kumra 表示，數月來中國經濟成長疲軟的背景一直在醞釀，顯然成長沒能跟上預期的步伐。

截至台北時間周一（17 日）21 時許：

焦點個股：

動視暴雪 (ATVI-US) 早盤上漲 3.54%，至每股 93.26 美元

動視暴雪盤前漲逾 4%，報每股 93.72 美元。美國聯邦貿易委員會（FTC）暫停推進微軟 (MSFT-US) 並購動視暴雪交易的提議被法院駁回，暫緩推進這筆並購交易的命令即將在加州當地時間 7 月 14 日深夜到期失效。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 3.54%，至每股 291.35 美元

特斯拉盤前漲逾 2%，報每股 286 美元。據特斯拉官方消息，首輛 Cybertruck 量產皮卡已經在美國德州超級工廠下線。特斯拉此前曾表示，Cybertruck 將於今年第 3 季向首批用戶交付。

蘋果 (AAPL-US) 早盤上漲 1.12%，至每股 192.82 美元

摩根士丹利分析師周一將蘋果目標價上調 30 美元至每股 220 美元，他們相信印度可以成為蘋果的新成長引擎。分析師預估，未來 5 年，印度將為蘋果貢獻 15% 的新增收入，20% 的新增裝機量。同時，於接下來 10 年，印度業務用戶數將達到 1.7 億，規模增長 7 倍至 400 億美元。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

申宏萬源策略表示：「美企業績能否超預期對於當前科技股行情的持續性重要。年初以來，隨著 AI 產業趨勢不斷強化，以納斯達克指數創新引領的全球科技股大幅上漲。」同時，該機構還指出，「從歷史數據統計來看，美股往往在業績披露期表現較好，如 4 月、7 月、10 月標普 500 指數實現正收益的季率較高。」