好萊塢罷工潮越演越烈 分析師估對Netflix影響不大

好萊塢罷工潮越演越烈，串流媒體平台龍頭 Netflix 的投資人將在該公司周三（19 日）美股盤後公布上季財報時評估罷工潮帶來的風險，不過有分析師表示，Netflix 處在有利地位，因其有穩固的節目製作管道和國際化的製作團隊，可能免受罷工潮影響。

繼編劇停工兩個多月之後，美國演員也發起了罷工，以 Netflix、迪士尼 (DIS-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 為首的串流媒體平台，這次都成為編劇、演員以及幕後工作人員的控訴對象，其中一些參與罷工的群眾還在 Netflix 洛杉磯辦公室外抗議。

不過，Netflix 可能不會受這些抗議活動影響，繼續推出由蓋兒加朵（Gal Gadot）主演的電影《攻心諜戰》（Heart of Stone）、《慾罷不能》第五季（Too Hot to Handle）等節目。外界預估，Netflix 上季的用戶成長將達到 2020 年以來新高。

SVB MoffettNathanson、瑞士信貸和 Insider Intelligence 的分析師表示，Netflix 的國際製作能力一直是「重大亮點」，該公司很多節目內容都來自沒有參與罷工的國家。

SVB MoffettNathanson 分析師 Michael Nathanson 表示，Netflix 在新冠疫情期間就展示這項優勢，當時客戶紛紛湧向美國以外製作的節目，包括法國的懸疑驚悚片《亞森羅蘋》（Lupin）以及喜劇《找我經紀人》（Call My Agent!）。

打擊寄生用戶受華爾街青睞 亮眼廣告營收可期

另一方面，過去一周來，華爾街有三家券商升評 Netflix 股票評等，還有五加上調股票目標價。主因是該公司打擊寄生用戶效果顯著、推出便宜的廣告版訂閱方案比迪士尼 Disney + 和亞馬遜的 Prime Video 更有競爭力。

調研公司 Antenna 數據顯示，打擊寄生用戶舉措讓 Netflix 創造至少 4 年半以來美國新增用戶最多的 4 天。

Third Bridge 分析師 Jamie Lumley 預估，據稱共享帳密的 1 億家庭中，約有一半的家庭用戶最後會註冊自己的帳號；Macquarie 分析師則預估，打擊寄生用戶舉措將吸引更多用戶訂閱低價方案，進而從廣告中獲得更多收入。

外界預估，Netflix 第二季廣告收入可能達 1.693 億美元。Insider Intelligence 預測，到今年底，該公司的廣告收入可能達到 7.7 億美元。

截稿前，Netflix(NFLX-US) 周一（17 日）盤前股價上漲 0.47%，每股暫報 444 美元。