若監管規則更嚴格 美國銀行業者警告將提升價格或退出

美國銀行業高階主管上周警告，迫在眉睫的高資本要求將提高金融產品的價格，並將這塊市場推向監管較少的行業。監管機構正在考慮提出新規則以緩衝任何潛在損失。

預計聯邦銀行監管機構將在未來幾周內提出提案，要求銀行保留更多現金，以確保金融體系保持穩定。Fed 負責監管的副主席巴爾 (Michael Barr) 本月表示，大型銀行需要持有更多儲備金以防範未知風險。

雖然詳細草案尚未公布，但銀行高管已就潛在缺陷發出警告。

摩根大通 (JPM-US) 財務長巴納姆 (Jeremy Barnum) 在周五 (14 日) 公布第 2 季財報後的電話會議上表示：「更高的資本要求肯定會增加信貸成本，這對經濟不利。」

他表示，摩根大通可能會因此提高價格或放棄某些產品，以抵消更高的資本成本。

一項關鍵的最新預期規則將要求銀行針對某些交易持有更多資本。摩根大通主管還告訴投資人，該銀行可能不得不放棄與美國國債殖利率曲線聯動的衍生產品，因為它不再具有經濟性。

摩根大通主管表示，這些規定可能會對房屋貸款產生更重大的影響，「向屋主提供貸款變得更加困難」。

Fed 和其他銀行監管機構正準備依據 2008 年金融危機後巴塞爾銀行監管委員會商定的國際標準，就最新的風險提出加權要求。

與此同時，銀行保持謹慎並開始保留資本，直到規則更加明確。

花旗集團 CEO 佛雷澤 (Jane Fraser) 在周五的財報後電話會議上表示：「新的資本要求存在很多不確定性，無論是其性質還是實施時間。」

富國銀行 CEO 沙夫 (Charlie Scharf) 在電話會議上告訴投資人，該行預計資本要求將攀升，並評估對股票回購的潛在影響。

華盛頓的銷行業遊說團體也在反對更嚴格的規定。一個特別值得關注的領域是對非利息收入可能徵收資本費用，其中包括貸方對信用卡或投資銀行服務收取的費用。

高管們表示，如果監管機構對銀行施加更嚴格的限制，這些活動將轉向監管更寬鬆的金融中間商，黑石 (BX-US) 和阿波羅 (APO-US) 可能受益。最近幾天，兩家公司股價均大幅上漲。

摩根大通 CEO 戴蒙 (Jamie Dimon) 告訴投資人：「這對對沖基金、私募股權、私人信貸來說是個好消息，它們已在街上起舞慶祝。」