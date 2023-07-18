微軟收購動視暴雪再傳好消息 英法院暫停上訴案審理

英國競爭上訴法院（CAT）周一（17 日）裁定，微軟的上訴案暫停兩個月，給微軟和英國競爭與市場管理局（CMA）有更多時間來解決收購問題。與此同時，CMA 的一名律師同日表示，微軟和當局就動視暴雪收購案提供的潛在補救措施進行了「頗富成效」的會談，有望清除該案最後的障礙。

先前 CMA 表示將考慮微軟提出的修改版協議後，微軟、動視和 CMA 都要求 CAT 將此案審理延期兩個月。隨後 CAT 周一裁定，原定於 7 月 28 日開始的微軟上訴聽證會延期。

在英國來說，CMA 的最後的報告通常是最終定論，公司不能在報告發布後提供補救措施，而為一轉圜餘地的便是 CAT。目前雙方都向 CAT 申請將此案暫停兩個月，其中 CMA 律師在法院文件中表示，這將允許 CMA 和各方就微軟的提議進行迅速和建設性的接觸。

代表 CMA 的律師 David Bailey 向 CAT 表示，根據迄今為止的討論，微軟和 CMA 雙方都相信微軟修改後的交易能解決 CMA 的擔憂。而微軟的律師 Daniel Beard 表示，英國是交易完成的唯一障礙，因此速度是至關重要的。

微軟上周在美國聯邦法院裁掉收購案可以繼續進行不到一個小時，CMA 就表示可能會再次考慮後的提案。當時 CMA 表示，在新的調查之前，微軟修改後的交易或許能滿足其壟斷市場的擔憂。

美國聯邦交易委員會（FTC）反對微軟買下動視暴雪，擔憂損害市場競爭，然而聯邦法院上周博會 FTC 暫時停止該交易的申請，該委員會吞下敗仗。

截稿前，微軟 (MSFT-US) 早盤上漲 0.12%，每股暫報 345.64 美元；動視暴雪 (ATVI-US) 上漲 3.67%，每股暫報 93.38 美元。