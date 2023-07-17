〈房產〉近11季首見貸款期數減少 平均房貸達24.3年達歷史次高

受限於高房價與利率相對偏低，國人房貸期數一路增加，不過最新統計今 (2023) 年首季的房貸期數為 291 期，較上一季的 297 期減少約 6 期，反映 30 年期房貸申請狀況可能逐漸達到頂峰。但今年第一季申請房貸的平均仍達 24.3 年，雖然新青安的政策房貸最多可達 40 年，但可觀察國人對於這麼長期房貸的接受度。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，30 年期房貸可降低每月還款負擔，同時也增加房價的負擔能力，現在 30 年期房貸已經成為房貸主流產品，不過對比現在購屋貸款數量最多 35-45 歲的族群來看，倘若沒有提前償還貸款，則最後恐怕會一路還到退休。

統計顯示，今年第一季的房貸期數回落到 291 期，雖然較上季 297 期減少，但仍是歷史次高紀錄，若以主要都會區來看，僅有台北市、台南市與高雄市的貸款期數不到 300 期，最高的是新竹市的 309 期，主要新竹市有許多園區客，普遍收入較高且工作人口的年紀較輕，因此貸款期數平均達 309 期，其次則是新竹縣的 303 期，台中市平均也有 301 期，桃園市 300 期，除了貸款人的條件以外，這些區域有許多重劃區的新房子，銀行也願意給予較長的貸款年限。

曾敬德表示，30 年期房貸已經成為目前房貸主流，過去幾年也扮演推升房價重要的資金動力來源，政府的新青安貸款方案，也拉長貸款年限與寬限期，建議購屋人應該謹慎使用，避免過度擴張財務槓桿，若手上有多的資金找不到低風險的投資標的，也可以多還一些本金，等於省下 2% 的利息費用。

以申請房貸 1000 萬元試算，房貸利率 2.06%，20 年期本息平均攤還，每個月房貸金額為 5 萬 873 元，若搭配 30 年期房貸，同樣條件月還款可以減少到 3 萬 7263 元，每月還款壓力明顯減少。