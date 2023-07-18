〈房產〉千萬元預售屋時代來臨 全台七都購屋坪數幾乎都縮水

全台房市在經歷央行五度升息、同時祭出五波選擇性信用管制，加上有打炒房政策之稱的平均地權條例修正條文及其子法於今年 7 月 1 日實施，房仲業者彙整實價登錄資訊，觀察七大都會區近五年 1-5 月預售屋總價中位數變化，發現 2023 年七都預售屋中位數總價均已突破 1000 萬元大關，正式宣告千萬預售屋時代來臨。

就全台七都預售屋總價中位數，除雙北二都漲幅相對和緩外，其餘五大都會區近五年預售屋總價漲幅均逾 5 成，尤以新竹縣市增幅最大，達 139.3%。2019 年新竹縣市預售屋總價中位數為 750 萬元，僅高於台南市與高雄市，位居第五。而從 2020 年開始，新竹縣市預售屋總價中位數快速增長，不僅超車桃園市與台中市，位居七都中第三位，更於 2023 年擠下新北市，成為僅次於台北市的都會區，儼然成為天龍國第二。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，新竹縣市受惠於竹科效應、美中貿易衝突帶來的轉單效應，加以台商回流、投資設廠等利多加持，增加就業人口進駐，同時帶動以新竹科學園區為核心的自住、長期投資置產需求增加，推升房價。此外，不只有新竹科學園區，中部及南部科學園區所在的台中、台南也有在各大廠投資設廠下，市場普遍看好當地發展前景，也推升民眾對於房價的預期，近五年預售屋總價中位數也有七成以上的增幅。

同時，2019-2023 年預售屋交易坪數中位數變動情形可以發現，新竹縣市與高雄市以外的五都預售屋交易坪數中位數減少 1.6-7.7 坪，交易坪數幾乎都縮水，有「小宅化」的趨勢，僅有新竹縣市預售屋交易坪數中位數五年增加 9.9 坪來到 38.8 坪，成為七都之中交易坪數中位數最大的縣市。陳金萍指出，除了因為房屋總價的設定，影響預售屋產品的坪數大小之外，家戶組成型態的變動包含頂客族增加、少子化下家庭育齡人口減少而對空間需求的下降等社會因素，也是造成建商推案「小宅化」的因素。

而新竹縣市不僅是平均所得最高的縣市，也是出生率名列前茅的縣市，「小宅化」現象不顯著，預售屋交易坪數反而五年增加 9.9 坪，相當於一間小套房的大小。陳金萍補充，竹科產值的成長為新竹縣市提供就業機會並吸引人口移入落地生根，據內政部人口統計新竹縣市幼年人口全台比例最高，消費者購屋時對空間的需求自是不減反增，而隨著房價的快速推升，過去以竹北、新竹市為主的購屋熱區，也逐漸外溢至湖口、新補、寶山等區域的現象，以時間換取更大的居住空間。