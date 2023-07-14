〈房產〉利空盤旋沒在怕 全台第二季推案量5323億元創近3年新高

根據市調機構統計，今年第 2 季受住宅新案助攻，全台新建案總銷為 5323.8 億元，季減 9%，年增 26%，寫下近 3 年同期新高，不只如此，個案數、戶數也較上季成長 2-3 成。至於房價依舊漲多跌少，目前全台新案平均每坪開價為 52.3 萬，季增 4%，成交均價每坪 48.6 萬元。

房產市調機構估計，全台 2023 全年推案量約落在 1.6~1.8 兆元間，較去年近 2 兆元呈現一定程度的回檔。

數字科技 (5287-TW) 旗下 591 新建案分析，2023 年第二季推案水位回升主要是受惠第 1 季延推案進場，加上後續市場變數多，建商紛紛搶在第二季公開，進而帶動住宅市場回溫，部分區域如新北三重更有醞釀已久的指標案進場。不過整體來說，因下半年還有選舉、囤房稅 2.0 等議題攪局，買氣無法反映在建案去化速度上，也讓多數建商呈現保守姿態，估計 2023 全年推案量約落在 1.6-1.8 兆元間，較去年近 2 兆元呈現一定程度的回檔。

就台北市而言，2023 年第二季進場個數僅 26 件，又適逢景氣前景未明且區內多為高總價、高單價產品，使資產族出手意願降低，導致置產及投資型產品銷況備受衝擊，目前北市轉為個案表現，以「總價低、坪數小、夠稀有」的自住產品較能突圍，像位於大安區的「品嘉敦品藏」，就因戶數少，加上總價相對低及周遭多為無電梯產品，3 個月便傳出完銷捷報。

新北市一掃上季陰霾，本季不僅在指標案挹注下價量齊揚，包括板橋、三重、土城及林口等推案熱區均湧現逾 100 億元案量，銷況也在新法上路前催出一波買氣，尤其捷運周邊的自住、置產型產品銷售表現不俗。

桃園這波回穩，推案主力仍為青埔、中路及小檜溪等重劃區，買氣方面則受新北、新竹的高房價擠壓有所提升，但因區內不少建案已接近完工，在自備款壓力及價格認知落差下買方猶豫期拉長，因此現階段有不少案場紛紛端出低首付、低自備等促銷方案吸引買方上門。

市調機構指出，新竹縣市則呈現一冷一熱，像新竹縣高價區塊竹北市，便苦於高房價影響導致建案銷況緩慢，建商推案意願因而相當薄弱；反觀新竹市在指標案及舊市區都更、危老案支撐下量能不墜，但因近期新案普遍以大坪數產品且建商讓利有限，買方有出現轉往總價較低的 2 房產品跡象。

至於台中市在 2023 年第二季市況雖然止跌回升，不僅個案數激增 2~3 成，量能也重返千億大關，但如北屯、西屯及南屯等區因房價轉入高原期，像西屯區目前小宅建案每坪開價均已站穩 6 字頭，水湳特區均價更是一路衝高至 8、9 字頭，造成自住客追價力道明顯弱化，買氣復甦空間有限。

調查顯示，南二都方面，台南第 2 季繳出個案數季增 2 成、年增 4 成的好表現，不過前季適逢 329 檔期推案爆發墊高基期，故總銷、戶數及房價較上季縮水，加上目前台南因供給急遽升高，部分地區逐漸浮現賣壓疑慮，整體市況起伏不定。至於高雄在歷經上季沉寂後，這次包括三民、小港、仁武在內等地均有不少新案公開，也助攻高雄價量表現亮眼；但總體來說，建案在大環境影響下去化緩慢，反倒是地上權案憑藉較為親民的總價，衝出不錯銷況。