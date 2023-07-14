〈房產〉首季六都熱門購屋區域 這兩路段每天都成交超過3件

2023 年第一季最熱購屋路段出爐，房仲業者根據聯徵中心申貸件數統計，今年第一季六都熱門購屋路段，由「高雄市三民區同盟一路」奪下，交易件數 349 件，「桃園市龜山區樂善三路」以 314 件居次，平均每天超過 3 件房屋成交案，主因都有新建案交屋。

同時，單區域熱門路段部分，新北市板橋區以 3 路段進榜，成為交易熱度最夯的區域。

中信房屋研展室副理謝欣亞表示，今年第一季六都熱門購屋路段冠軍由「高雄市三民區同盟一路」位在高醫生活圈，也是高雄市傳統房市熱區，附近有許多重大公家機關和商場，尤其同盟一路整側為同盟公園，享有公園第一排綠景，因為擁有 646 戶大量體的「郡都當代」交屋，影響申貸量上揚，也帶動周邊熱度。

而「桃園市龜山區樂善三路」為第一季唯二突破 300 件申貸量的區域，更是桃園唯一進榜的路段，該路段位於桃園市龜山區 A7 捷運商圈正核心，與一旁的滯洪生態公園相鄰，周邊還有產專園區，附近大型建案有 784 戶的「華悅城」，因邁入交屋期湧現許多交易，因而推升了樂善三路的交易量。

新北市部分「板橋區國慶路」位在重慶國中周邊，屬舊市區商圈，擁有傳統市場、超市、公園、學校規劃，生活機能相當完整，由於鄰近土城、中和交界，房價為板橋市區較為親民的地區，公寓千萬以下還可入手，15 年 - 20 年的中古大樓每坪約 45 萬至 50 萬之間，相比板橋其他區域，價格相當實惠。

新北市「板橋區華江一路」與「板橋區華江六路」都位在江翠北側重劃區，「板橋區華江一路」橫跨整個江翠北側重劃區，「板橋區華江六路」則主要位在 DE 單元，DE 單元是重劃區的熱門區段，周邊有預留一塊學校預定地，生活機能緊鄰雙十路商圈及文化路商圈，大眾交通也都在步行可達的距離，該區段陸續有建案推出，目前交易單價高樓層已穩踩每坪 7 字頭。