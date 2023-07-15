推動互惠互利 馬斯克稱xAI將和推特、特斯拉合作

推動互惠互利 馬斯克稱xAI將和推特、特斯拉合作 (圖：Shutterstock)
推動互惠互利 馬斯克稱xAI將和推特、特斯拉合作 (圖：Shutterstock)

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 周五 (14 日) 表示，他新成立人工智慧 (AI) 新創公司 xAI，將使用推特的推文來訓練 AI 模型，並且和特斯拉合作開發 AI 軟體。

馬斯克在 Twitter Spaces 的聊天室中表示，他旗下的公司將實現「互惠互利」的關係，且可望加速特斯拉在自動駕駛領域的開發作業。

馬斯克指出，xAI 的目標是「增進對宇宙的了解」，並且在實現通用人工智慧 (Artificial General Intelligence, AGI) 上，提供能替代微軟 (MSFT-US)、Google(GOOGL-US) 和 OpenAI 的選項。

相較於人工智慧 (Weak AI) 只能執行特定任務，AGI 指的是理解、學習和執行人類可完成的所有智力任務的運算系統，能達到甚至超越人類的智能水平。

馬斯克指控，所有 AI 公司都在使用推特數據來訓練他們的 AI 模型，他認為這種方式是非法的。

他還批評其他 AI 公司，認為他們在開發 AI 技術時，沒有考量可能對人類構成的風險。

馬斯克表示，他已爭取和白宮官員進行會談。積極呼籲各國政府推動 AI 監管的馬斯克，近期和中國政府官員會面時，也強調他對 AI 監管的重視。

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