推動互惠互利 馬斯克稱xAI將和推特、特斯拉合作

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 周五 (14 日) 表示，他新成立人工智慧 (AI) 新創公司 xAI，將使用推特的推文來訓練 AI 模型，並且和特斯拉合作開發 AI 軟體。

馬斯克在 Twitter Spaces 的聊天室中表示，他旗下的公司將實現「互惠互利」的關係，且可望加速特斯拉在自動駕駛領域的開發作業。

馬斯克指出，xAI 的目標是「增進對宇宙的了解」，並且在實現通用人工智慧 (Artificial General Intelligence, AGI) 上，提供能替代微軟 (MSFT-US)、Google(GOOGL-US) 和 OpenAI 的選項。

相較於人工智慧 (Weak AI) 只能執行特定任務，AGI 指的是理解、學習和執行人類可完成的所有智力任務的運算系統，能達到甚至超越人類的智能水平。

馬斯克指控，所有 AI 公司都在使用推特數據來訓練他們的 AI 模型，他認為這種方式是非法的。

他還批評其他 AI 公司，認為他們在開發 AI 技術時，沒有考量可能對人類構成的風險。

馬斯克表示，他已爭取和白宮官員進行會談。積極呼籲各國政府推動 AI 監管的馬斯克，近期和中國政府官員會面時，也強調他對 AI 監管的重視。