AI聊天機器人Bard拓展至國際市場 Alphabet漲近5%

Alphbaet 人工智慧 (AI) 聊天機器人 Bard 足跡拓展至國際市場，周四 (13 日) 在歐洲和巴西推出，減輕投資人對海外監管問題的疑慮，Alphabet(GOOGL-US) 股價受激勵上漲 4.7%。

Alphabet 股價周四收盤上漲 4.72% 至每股 124.54 美元，創下 2 月初發表 Bard 以來最大單日漲幅。該股漲勢領先大盤，標普 500 指數同日收高 0.9%。

Bard 之前遭歐盟主管機關認定未充分說明隱私保護措施，而遲遲未能推出，直到最近 Alphabet 會晤歐盟隱私主管機關，化解其對隱私透明度、選項和控管方面的疑慮，才終於上架。

投資機構 AJ Bell 金融分析主管 Danni Hewson 表示，Alphabet 周四的亮麗表現，可歸功於 Bard 進軍歐盟和巴西，以及 Bard 推出更多國語言。

他說：「Bard 曾經在數據、隱私等遭遇一些疑慮，現在顯然已經讓歐盟監管機關安心不少，代表未來可望享有進一步優勢。」

B Riley Wealth 首席市場策略師 Art Hogan 也抱持類似看法，認為這是 Bard 自 2 月推出以來最大幅度的擴張，象徵 Alphabet 能與微軟展開競爭。

微軟 (MSFT-US) 是 Alphabet 在 AI 聊天機器人競爭對手 ChatGPT 的金主。微軟周四股價也收高，上漲 1.27% 至每股 341.47 美元。

Alphabet 今年來共上漲 41%，微軟同期上漲 42%。

TD Cowen 分析師周四將 Alphabet 目標價從 130 美元上修至 140 美元，理由是看好搜尋引擎事業將有更好的成長。該券商也重申「優於大盤」的投資建議評等。

TD Cowen 分析師訪調數位廣告專家後，認為美國消費力道仍強勁，代表 Google 雖然面對總經逆風的情況下，今年第 2 季搜尋支出仍有望成長。

但 TD Cowen 提醒，YouTube 的手機市占率正遭到 TikTok 蠶食鯨吞，尤其是在青少年族群裡。分析師指出，在 18 到 24 歲族群當中，TikTok 今年第 2 季使用量排名第一，YouTube 居於第二。