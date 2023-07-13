OPEC月報：上調2024年全球石油需求、經濟成長預期

石油輸出國組織（OPEC）周四（13 日）公布 7 月石油需求報告顯示，該組織仍維持今年對全球石油需求的樂觀預期並上調今年經濟成長預測，同時認為隨中國和印度經濟成長將進一步支撐石油需求，明年的需求成長只會輕微放緩。

OPEC 在月報中表示，預估明年全球石油需求將每日增加 225 萬，增幅為 2.2%，而今年的增長為每日 244 萬，對今年的需求成長預測較上月提高每日 9 萬桶。

去年 10 月來石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）進行三輪減產，4 月的減產後，成員國減產幅度已提升至每日 366 萬，相當於全球需求的 3.7%。上月初，沙烏地阿拉伯還額外宣布每日減產 100 萬桶以提振油價。有分析指出，沙國的減產將讓第三季的石油供需平衡減少 3,000 萬桶供應量。

目前來看，供應收緊已初見成效。9 月到期的布蘭特原油期貨上漲 1.06%，至每桶 80.96 美元；8 月到期的西德州原油期貨上漲 0.94%，至每桶 76.46 美元。

至於減產後的油市狀況，OPEC 在報告中表示，OPEC + 的先發制人的做法和產量限制替（全球）石油市場增加了相當大的穩定性，基於此，今年呈現的堅實的石油市場基本面預計將延續到明年。

報告還顯示，儘管 OPEC + 承諾減產，但在伊朗和伊拉克的帶動下，6 月份 OPEC 石油產量每日增加 9.1 萬桶至每日 2,819 萬桶，略高於 5 月。

展望未來，OPEC 表示，明年中國經濟持續改善的情況下，全球經濟的穩健成長料將提振石油消費。

值得一提的是，分別隸屬石油消費國的國際能源總署（IEA）與產油國 OPEC 兩家的國際機構同日公布的報告中表達截然相反的觀點。

OPEC 預估，明年全球石油消費量將每日增加 220 萬桶，達到每日 1.043 億桶。而 IEA 則認為明年石油需求僅每日增加 110 萬桶，為 OPEC 預測的一半。IEA 認為，汽車電動化和能源效率的提高將限制石油消費成長。