經濟逆風持續 IEA下調2023年全球石油需求預期

國際能源署 (IEA) 週四 (13 日) 首次下調了今年的全球石油需求增長預測，主因是經濟前景惡化，對富裕國家造成的壓力尤其沉重。

報告中預測，全球石油需求將達到創紀錄的 1.021 億桶 / 日，同時也下調石油需求成長預期至 220 萬桶 / 日，較上個月的報告下調了 22 萬桶 / 日。IEA 表示，中國將佔需求增長的 70%。

報告中表示：「持續的總體經濟逆風，尤其是製造業衰退加劇，導致我們今年首度下調 2023 年增長預期。」此外，全球石油需求正面臨來自充滿挑戰的經濟環境的壓力，尤其是因為許多發達國家和發展中國家在過去 12 個月中大幅收緊貨幣政策。

展望明年，IEA 預計石油需求增長將放緩至 110 萬桶 / 日，主因是復甦將逐漸失去動力，且汽車電氣化潮流持續發酵。

IEA 上個月表示，隨著燃料轉型的步伐加快，未來幾年全球需求將幾乎停止，並在本世紀末之前觸頂。

OPEC 消息人士表示，明年儘管需求可能會放緩，但不會向 IEA 預測的那樣嚴重，成長可能會介在超過每日 100 萬桶、低於每日 200 萬桶，也有消息人士指出，需求可能會至少每日增加 150 萬桶。

能源顧問公司 Wood Mackenzie(WoodMac) 周四 (23 日) 發布報告預估，今年中國將占全球石油需求成長的四成，但油價不會因爲消費增加，就回到 2022 年的水準。另外，在高成長情境下，若今年中國經濟成長 7%，中國石油需求將進一步增加 40 萬桶 / 日。