中國利用Chiplet尋晶片戰突圍之路 美方密切關注 

中國半導體業正希冀小晶片 (Chiplet) 技術，彌補目前晶片先進製造技術落後的缺陷，並且降低美國科技封鎖的衝擊力道，中企透過第三方公司間接收購地舉措，正引發美國會議員和美媒的關注。

路透週四 (13 日) 報導，美國矽谷新創公司 zGlue 在陷入困境後，出售用有縮短晶片製造時間和成本技術的專利，13 個月後這項專利突然出現在一家位於深圳的中國新創公司 Chipuller 的專利組合中。

美國 ANAQUA 智慧資產管理服務公司的 Acclaim IP 數據調查，在美中緊張局勢升級，雙方大打晶片戰的背景下，Chipuller 收購了 zGlue 擁有的或持有的 28 項專利。路透調查顯示，Chipuller 收購該技術恰逢中國兩年前開始推動小晶片技術的發展。

小晶片技術將小型半導體封裝在一起以讓其趕上或超越最先進製程晶片的工作效率，並降低製造成本，打造更強大的晶片，蘋果的高階電腦系列也使用小晶片技術，英特爾和 AMD 更高階的晶片也是如此。

隨著中國尋求實現半導體製造的自力更生，小晶片技術對中國來說變得越來越重要。中國 2021 年之前幾乎沒有提過小晶片技術，現在則開始大肆宣傳強調這項技術，路透調查至少有 20 份政策文件，從地方到中央政府，將該技術視為增強中國「關鍵和尖端技術」能力的更廣泛戰略的一部分。

Chipuller 董事長楊猛表示，鑑於晶圓製造設備的限制，小晶片對中國具有特殊意義，該技術是國內半導體產業發展的核心驅動力。

中國利用 Chiplet 尋晶片戰突圍之路 美方密切關注 (圖：REUTERS/TPG)

不過，Chipuller 收購專利的過程額外令人關注，該公司首先是讓在英屬維京群島註冊的北海投資有限公司收購 zGlue，再轉讓給深圳註冊的 Chipuller，美國議員關注這個法律漏洞。

楊猛表示，zGlue 的律師與美國外資投資委員會 (CFIUS) 和美國商務部進行了溝通，以確保向北海的銷售不會違反出口管制，但這些討論並未提及 Chipuller 或中國實體最終擁有這些專利的可能性。

美國國會眾議員 Mike Gallagher 稱：「zGlue 收購案例凸顯 CFIUS 改革的迫切性，中國實體不應利用陷入困境的美國公司將其智慧產權轉移到中國而不受懲罰。」