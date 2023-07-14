〈台幣〉美元疲弱+外資簇擁 新台幣單周強彈4.37角 周線翻紅

美國通膨降溫，美元指數大跌失守 100 大關，美元走軟激勵主要亞幣走強，新台幣兌美元今 (14) 日在外資強力匯入下，早盤就一舉升破 31 元關卡，終場強升 1.93 角、收在 30.893 元，台北及元太外匯市場交易量合計共 18.16 億美元。另，新台幣本周強彈 4.37 角，周線終止連五黑翻紅。

美國 CPI(消費者物價指數)、PPI(生產者物價指數) 接連報喜，市場預期聯準會的升升不息有望告一段落，激勵台灣股匯市同步走揚，新台幣延續 13 日升勢，在外資蜂擁下，盤中一度勁揚 2.46 角，匯價觸及 30.84 元。

外匯交易員指出，美元指數回落推升亞幣走升，新台幣在外資回補下，帶動匯價從 31.2 元一路彈升，早盤更一舉升破 31 元價位，即便央行也進場適度調節避免升幅持續擴大，但仍不敵外資蜂擁匯入，推升新台幣升破 30.9 元的年線價位。

外匯交易員表示，美國通膨降溫、聯準會釋放鴿派訊號後，使得美元指數下挫，在跌破 100 關卡後，激勵主要亞幣持續升值，其中韓元強升 0.65%、新台幣以 0.62% 升幅緊追在後、日元則升值 0.1%、人民幣升幅約 0.33%。

儘管新台幣升勢猛烈，但外匯交易員也說，央行為避免匯價波動過大，預期將會適時的進場阻升，加上外資領到股利後也會依循過去慣例匯出，多少都會壓抑新台幣升勢。

整體而言，新台幣匯價是否續升，短線須看外資匯入力道，如果美元指數沒有繼續下挫，預期在外資匯出股利、台股漲多拉回壓力下，新台幣升幅預料將有所收斂。