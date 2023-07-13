App Store創立15年 自成兆元生態圈 是蘋果的金雞母

15 年前的 2008 年 7 月 10 日，蘋果公司 (AAPL-US) 推出 App Store，成為 iPhone 史上最重要的里程碑之一，也可以說是智慧手機新時代的一個開始。15 年之後，App Store 已經成長爲一個產值上兆美元的生態帝國。

在 App Store 出現之前，iPhone 在設計和用戶界面方面雖然可謂具有開創性，但它的功能遠不如 App Store 時代。釋放第三方開發者的創造力，可以說是啟發 iPhone 全部潛力的關鍵。

據了解，蘋果創始人賈伯斯 (Steve Jobs) 一開始反對 iPhone 上的第三方應用程式；但蘋果很快就改變主意。到 2009 年初，蘋果公司已經完全接受建立應用程式經濟，並將其作爲 iPhone 體驗的一個重要組成部分。

「有個應用程式可對應」(There’s an app for that) 甚至也成爲一個著名的 iPhone 廣告口號。

在過去 15 年裡，應用程式基本上改變了手機用戶交流、玩遊戲、約會、聽音樂和做其他事情的方式，同時爲世界各地的獨立開發者創造了巨大的機會。

根據蘋果公司委託進行的研究，在過去 15 年中，用戶下載應用程式的次數超過 3700 億次；而自 App Store 推出以來，開發者從 App Store 賺得的收入超過 3200 億美元。

考慮到如今人們透過應用程式購買、訂閱或訂購所有東西，App Store 的經濟規模甚至更大。根據分析，蘋果 App Store 去年銷售額超過 1.1 兆美元，比 2019 年的 5190 億美元成長一倍多。

App Store 銷售總額中，大部分來自 iOS 應用程式中的實物商品和服務銷售額，占去年 App Store 帶動的總銷售額和帳單的 81%。到目前爲止，普通零售是這項類別中最大的細分市場，因爲越來越多消費者在行動設備上購物。在行動互聯網時代，商家再也承受不起沒有自有 APP 的代價。

考慮到第三方應用程式在 iPhone 成功道路上扮演的關鍵角色，蘋果爲其新款 Reality Pro MR 設備發表了開發者工具包。由於 Reality Pro 設備要到明年才能推出，蘋果顯然指望應用程式開發者發揮創造力，想出巧妙的方法來充分發揮新設備的功能。