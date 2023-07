App Store創立15年 自成兆元生態圈 是蘋果的金雞母

15 年前的 2008 年 7 月 10 日,蘋果公司 (AAPL-US) 推出 App Store,成為 iPhone 史上最重要的里程碑之一,也可以說是智慧手機新時代的一個開始。15 年之後,App Store 已經成長爲一個產值上兆美元的生態帝國。

在 App Store 出現之前,iPhone 在設計和用戶界面方面雖然可謂具有開創性,但它的功能遠不如 App Store 時代。釋放第三方開發者的創造力,可以說是啟發 iPhone 全部潛力的關鍵。

據了解,蘋果創始人賈伯斯 (Steve Jobs) 一開始反對 iPhone 上的第三方應用程式;但蘋果很快就改變主意。到 2009 年初,蘋果公司已經完全接受建立應用程式經濟,並將其作爲 iPhone 體驗的一個重要組成部分。

「有個應用程式可對應」(There’s an app for that) 甚至也成爲一個著名的 iPhone 廣告口號。

在過去 15 年裡,應用程式基本上改變了手機用戶交流、玩遊戲、約會、聽音樂和做其他事情的方式,同時爲世界各地的獨立開發者創造了巨大的機會。

根據蘋果公司委託進行的研究,在過去 15 年中,用戶下載應用程式的次數超過 3700 億次;而自 App Store 推出以來,開發者從 App Store 賺得的收入超過 3200 億美元。

考慮到如今人們透過應用程式購買、訂閱或訂購所有東西,App Store 的經濟規模甚至更大。根據分析,蘋果 App Store 去年銷售額超過 1.1 兆美元,比 2019 年的 5190 億美元成長一倍多。

App Store 銷售總額中,大部分來自 iOS 應用程式中的實物商品和服務銷售額,占去年 App Store 帶動的總銷售額和帳單的 81%。到目前爲止,普通零售是這項類別中最大的細分市場,因爲越來越多消費者在行動設備上購物。在行動互聯網時代,商家再也承受不起沒有自有 APP 的代價。

考慮到第三方應用程式在 iPhone 成功道路上扮演的關鍵角色,蘋果爲其新款 Reality Pro MR 設備發表了開發者工具包。由於 Reality Pro 設備要到明年才能推出,蘋果顯然指望應用程式開發者發揮創造力,想出巧妙的方法來充分發揮新設備的功能。