生產難度大 傳蘋果大幅削減Vision Pro生產目標

有消息指出，蘋果 (AAPL-US) 正在大幅削減混合實境 (MR) 頭戴式裝置 Vision Pro 的生產目標至 40 萬台，因為製造商正在努力應對複雜設計和生產難度。

立訊精密的知情人士指出，蘋果目前準備在 2024 年初上市的 Vision Pro 生產目標將少於 40 萬台。立訊是目前蘋果唯一的 Vision Pro 組裝廠。

另外 2 家中國零組件供應商則表示，蘋果第一年只要求供應足夠生產 13 萬至 15 萬台裝置的 Vision Pro 零組件，而平價版 Vision Pro 的計劃也已被推遲。這樣的消息也標示著生產目標大幅降低，原先蘋果內部設定的目標為 100 萬台。

消息指出，Vision Pro 生產面臨的一個主要難題是創建高解析度的螢幕，內面螢幕的解析度超越市面上任何一款裝置。

蘋果於今年全球開發者大會發布研發多年的頭戴裝置，旗下首款 AR/VR 頭戴裝置 Vision Pro，售價 3,499 美元，是 Meta 最貴增擴實境頭戴式裝置的 3 倍以上，將於明年先在蘋果官網和全美蘋果零售店開賣，並於明年稍晚在更多國家上市。

Vision Pro 結合了 AR 眼鏡和現實生活的連結性、實用性，以及 VR 眼鏡的沉浸式娛樂體驗。首款 Vision Pro 可說是蘋果的試水之作，主要是為了改善產品供應鏈並收集消費者對產品的回饋建議。

研調機構 TrendForce 則是認為，Apple Vision Pro 的精巧設計與高性能，也代表生產難度提高、產能會有所限制，因此明年上半年僅選擇優先在美國發售，此外，考量產品售價及暫時還缺少必要性的應用功能等因素，估出貨量僅約 20 萬台。