蘋果市值屢創新高 基金經理人面臨兩難

蘋果 (AAPL-US) 股價的大幅上漲，迫使某些基金經理人重新面對一個棘手的困境：他們可能沒有足夠的股票可買。

蘋果公司股價今年以來已飆升 49%，在股指中的權重升至創紀錄水平，市值也突破 3 兆美元。根據標普道瓊指數，該公司在標普 500 指數中的權重增至 7.6%，是標普指數史上最大單一股票。

如此高的權重意味著蘋果股價的變動對指數表現有著巨大的影響。然而，許多投資人持有的蘋果股票規模小於其在指數中的相對權重，無論是出於對投資組合彈性的渴望，還是出於對持有過多單一部位的擔憂，以及自家基金規則的限制。

如果蘋果股價繼續上漲，可能會損害主動基金經理人的業績，這些基金經理人的任務就是努力跑贏標普 500 指數或羅素 1000 指數。

今年這個問題變得更加緊迫，因為市場的上漲主要由蘋果、微軟 (MSFT-US) 和輝達 (NVDA-US) 等少數幾家大型公司引領，這些公司的股價表現優於大盤。

Strategas 技術策略師索恩 (Todd Sohn) 表示，「如果你是一名活躍的經理人，問題之一就是很難擁有那麼多的個股。你正在承擔越來越多的風險。」「因為它們在指數中所占權重如此之大，所以要跑贏大盤確實具有挑戰性。」

根據晨星公司 (Morningstar) 最新提交的監管文件，在晨星追踪的 418 支美國大型基金中，只有 26 支持有的蘋果股票權重高於該股在標普 500 指數中的權重。

蘋果和其他股市贏家的配置減少可能會損害基金經理人的業績。晨星公司策略師格林戈爾德 (Robby Greengold) 表示，截至 6 月 28 日，投資美股的主動管理型共同基金中，今年以來只有 20% 表現優於標普 500 指數。

該公司數據顯示，只有 6% 活躍的共同基金自 2013 年至 2022 年表現優於大盤。

管理著 14 億美元資產的 Greenwood Capital 投資長托德 (Walter Todd) 將蘋果視為其持有的五大股票之一。但這家公司風險管理規則禁止向任何一支股票投入超過 5% 的資金；這代表了，與衡量其業績的標普 500 指數相比，該公司對蘋果的持股偏低。

托德表示，該公司看好蘋果公司的股票基本面，因此「並非我們希望它下跌」，「我們只是認為還有其他個股有更好的機會。」

由於蘋果股票在指數中的權重不斷增加，今年對基金經理人來說，限制蘋果股票的成本可能特別高。

例如，蘋果公司在標普 500 指數中的權重高於整個 37 支消費必需品產業的權重，後者最新權重為 6.7%。DataTrek Research 數據顯示，全球廣泛採用的股票基準 MSCI 全球指數中，蘋果權重為 4.7%，高於所有英國股票的權重總和 3.6%。某些投資人很高興持有該股票的大量部位。F/m Investments 投資長莫里斯 (Alex Morris) 表示，其大型資本集中基金 (Large Cap Focused Fund) 持有蘋果公司 13% 權重，略高於羅素 1000 成長指數的權重。

莫里斯表示：「基金經理人不會按照或參考指數權重持有蘋果和少數類似的股票，風險自負。」而且蘋果能否保持優異表現還有待觀察。根據 Refinitiv Datastream 的數據，蘋果的預期本益比為 29.5 倍，約為過去 10 年本益比中值的 2 倍。根據 Refinitiv 的數據，分析師對蘋果股票的目標中位價為 190 美元，比該股周五 (30 日) 收盤價 193.97 美元低 2%。