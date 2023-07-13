通膨報喜後 投資人指望財報季推動美股漲勢

美國周三 (12 日) 公布 6 月消費者物價指數 (CPI) 創兩年多最小增幅後，市場預期聯準會 (Fed) 很快將結束升息循環，美股應聲歡騰上漲。看多的投資人如今希望，在通膨降溫、經濟成長仍穩健的狀態下，即將登場的財報季能為美股帶來更多動能。

近期數據顯示美國就業市場仍穩健，加上通膨溫和，強化了美國經濟處在通膨減緩與成長穩定的「金髮姑娘」(goldilocks) 情境，有利於美股上漲。

美國通膨趨於溫和、經濟成長仍強勁，加深多頭對「金髮姑娘」的信心。(圖: REUTERS/TPG)

標普 500 指數周三上漲 0.74% 或 32.90 點，報 4472.16 點，今年來累計上漲 16.5%，目前處在 2022 年 4 月以來的高點。

隨著第 2 季財報季的序幕本周五揭開序幕，美股氣勢可能在未來幾天面臨考驗。這波漲勢已讓標普 500 指數估值飛越歷史水準，代表成分股企業必須交出穩健的財報，讓股價有合理的解釋。

Horizon Investment Services 執行長 Chuck Carlson 說：「未來幾周，市場會對財報相當敏感。在估值上升的情況下，投資人期待也會更高。」

根據 Refinitiv Datastream 的資料，標普 500 指數目前本益比為 19.2，高於 15.6 的長期平均值。

本周五將登場的財報包括摩根大通 (JPM-US) 在內多家大銀行，以及聯合健康 (UNH-US)。

Refinitiv 資料預估，美企第 2 季獲利預估年減 6.4%。

標普 500 成分股企業營收變動，紅色為預估值。圖取自路透

雖然投資人開始預期升息周期近尾聲，但仍有一些人擔憂美債殖利率走勢。周三 CPI 公布後，美債殖利率滑落，但近幾周大致呈現穩定走升的格局，例如 10 年期美債殖利率從 4 月初迄今共上揚 60 個基點。

有觀察家指出，殖利率近期走升，主要反映經濟展望好轉，這對美股反而是好事——只要企業發布強勁的展望，就是最佳佐證。

Baker Avenue 資產管理公司首席策略師 King Lip 說：「如果企業財測強勁，就會看到股市繼續上漲。但如果營收或獲利成長展望沒有超越利率的上升幅度，就可能在短期內看到股市觸頂。」

Lip 正在加碼運輸股，看好該類股能從良好的經濟數據中受益。他也減持部分大型科技股，理由是估值已高。

另外還有一些投資人心存警惕，認為 Fed 從去年初迄今升息 500 個基點的影響，尚未完全顯現。

Allspring 全球投資公司高級股票投資組合經理 Bryant VanCronkhite，就對依賴經濟成長的股票抱持謹慎態度，並選擇增持一些防禦類股，例如民生必需品。