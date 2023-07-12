美股大多頭：「YOLO」消費者帶動美國經濟強勁 但9月恐生變

美股長期多頭、華頓商學院金融學教授 Jeremy Siegel 表示，儘管利率上升，但美國經濟仍顯得強勁，是受惠於「活在當下、及時行樂」YOLO 族消費者夏季熱衷出遊所推動。不過，消費活動恐怕將在 9 月或 10 月降溫。

Siegel 表示，美國經濟看起來進展順利，消費者具有彈性，不受借貸成本上升的影響。YOLO 消費者族群熱衷外出旅行享受夏日。但是，他警告，這種情況恐怕不會持續下去，而且可能是經濟最後的榮景。

Siege 指出，等到夏季結束，學校重新開學，消費者面臨信用卡到期繳款，情況將有所不同，金融市場恐將在 9 月至 10 迎來震盪時期。

他也說，夏季支出增加只是暫時性的，聯準會 (Fed) 應停止進一步升息，而不是根據落後經濟數據採取行動。

Siegel 先前就指出，一年多以來，通膨率持續高於 Fed 設定的 2% 目標，但核心消費者物價指數存在「高估偏誤」(upward bias) 的情況，意味著 Fed 官員可能高估實際通膨率，因此並不需要像他們所認為的那樣收緊政策。

近期投資人為了避險，紛紛投入擁有強勁資產負債表的大型企業，帶動科技股今年上漲 20%，成為帶動大盤主力，但接下來這波漲勢恐將面臨阻撓，因為分析師預估科技股季度利潤將出現至少 2006 年以來的最大跌福。

高盛策略師先前也表示，隨經濟衰退的擔憂加劇，樂觀的美股投資人可能會在今年剩餘時機內被波動率飆升所困。