美國經濟衰退擔憂 花旗降評美股、升評歐股

花旗集團周一（10 日）將美股評等從「增持」（overweight）下調至「中性」（neutral），因預料今年第四季成長股將回檔且美國經濟將陷入衰退，同時該行還將歐股評等上調至「增持」。

花旗分析師 Beata Manthey 在報告中表示，受美元疲軟等因素影響，歐股再次創紀錄的折價交易。

Manthey 曾在今年早些時候正確預測歐股表現優於美股，但在 3 月開始變得悲觀，她和她的團隊下調全球資訊技術（IT）股的評級，預估大型成長股將出現回檔，但表示計畫逢低買入。

至於美企利潤前景，花旗預測每股獲利將小幅放緩，而非全面下滑。她說：經濟前景面臨的風險更加平衡。軟著陸看起來似乎可行，但信貸條件收緊仍然是一個主要阻力。」

根據 12 個月遠期本益比，歐洲基準斯托克 600 指數的交易價格比標普 500 指數低 36%，兩大指數今年以來的漲幅分別為 4.62% 和 15.03%，後者主要是受到人工智慧（AI）熱潮推動，科技巨擘蘋果 (AAPL-US)、微軟(MSFT-US)、輝達(NVDA-US) 等公司股價大漲。

另外，正如花旗擔心的那樣，通膨升溫可能讓歐洲央行（ECB）維持鷹派立場。6 月份，ECB 升息 1 碼（25 個基點）並為進一步升息留下空間。ECB 總裁拉加德稍後放鷹表示，央行必須持續行動，很可能 7 月再升息，目前不考慮降息。

除此以外，花旗將英國股票評級下調至「中性」，原因可能是英國股市缺乏對成長型股票的投資，而英鎊走強可能繼續成為拖累因素。

