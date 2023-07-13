看好Netflix訂閱成長 瑞銀上修目標價：下半年成長加速

串流媒體服務 Netflix (NFLX-US) 下周三 (19 日) 美股盤後將公布第二季財報，瑞銀分析師認為該公司獲利將大幅增長，且未來 6 個月內實現更強勁的成長。

Netflix 自今年 1 月推出廣告支援版訂閱方案並以「付費共享」打擊寄生帳戶以來，股價上漲 49%，周三 (12 日) 該股上漲 0.87%，收每股 444.05 美元。

瑞銀分析師 John Hodulik 預期，Netflix 第二季新增訂閱 360 萬人，遠高於華爾街預期的 210 萬人。

Hodulik 研究報告寫道：「在追蹤付費共享的正面數據後，我們上修了預期。我們檢視了新推出的付費共享市場，其參與度、下載量和搜索興趣都顯示具建設性。」

瑞銀分析師將該股目標價自 390 美元上調至 525 美元，並重申「買進」評級，對該公司的估值為 2024 年預估的 EBITDA (息稅折舊攤銷前收益) 的 23 倍。

若 Netflix 股價確實在發布財報後獲提振，那麼對於擔心大型科技公司恐放緩的投資者來說，其未來 6 個月的表現可能更為重要。

Hodulik 預期 Netflix 今年將新增訂閱 800 萬人，意味下半年訂閱人數大增。

他認為，因應串流媒體產業都優先考慮獲利，Netflix 將會是此波趨勢的主要受益者。